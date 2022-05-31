Bursa'da fabrika yangını: 1 işçi öldü, 5 işçi yaralandı

Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan patlamanın ardından yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Olayın ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu.

Yetkililerden bilgi alan Canbolat, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, fabrikadaki silolar ve buhar kazanının olduğu bölgede bir patlama olduğunu söyledi.

Canbolat, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekiplerinin sevk edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Müdahale sonucunda görüldü ki bir işçimiz maalesef ki hayatını kaybetti, 5 yaralı var. Genel itibarıyla bakıldığı zaman bir yaralının durumu ağır, Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi. Yangın kontrol altına alınmış durumda, şu an soğutma çalışmaları sürdürülüyor. İçeride başka kişi olma ihtimaline karşı da her türlü araştırma devam ediyor. Büyük geçmiş olsun."

"BİR KİŞİYLE İLGİLİ NET BİR TESPİT YOK"

Bir gazetecinin patlamada göçük altında kalan olup olmadığına yönelik sorusu üzerine Vali Canbolat, "Bir kişiyle ilgili tespit yapmaya çalışıyoruz. Kendisine ulaşılamadı. Bugün işte miydi? Burada mıydı? Net bir tespit burada yok. Bölge ile ilgili genel araştırma sonuna kadar yapılacak. O arkadaşa ulaşıncaya kadar araştırma çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Canbolat, olayın çıkış şekliyle ilgili gerekli araştırmanın İnegöl Başsavcılığı ve teknik heyetçe yapılacağını belirterek, vefat eden işçiye Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da haber alınamayan kişinin hizmet alımıyla çalıştığını, olay sırasında fabrikada olup olmadığının bilinmediğini kaydetti.

AA

