Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Olay geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sevgilisi ile kavga eden Fatma K., apartmanın 4'üncü katında bulunan evlerinin camından atladı. Bunun üzerine sevgilisi koşarak aşağıya, Fatma K.'nin yanına indi. Sevgilisinin yerde yattığını gören adam hemen 112'yi aradı.

Ekipler gelene kadar da Fatma K.'nin başında, "Sen ne yaptın Fatma, ölme" diye dakikalarca ağladı. Talihsiz kadın gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Fatma K.'nin sevgilisi gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA



