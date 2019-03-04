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Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 13:57 | Son Güncelleme

Bursa'da bir kişi apartmanın 4'üncü katından atlayan sevgilisinin başında dakikalarca ağladı. Olay kameralar tarafından saniye saniye görüntülenirken genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sevgilisi ile kavga eden Fatma K., apartmanın 4'üncü katında bulunan evlerinin camından atladı. Bunun üzerine sevgilisi koşarak aşağıya, Fatma K.'nin yanına indi. Sevgilisinin yerde yattığını gören adam hemen 112'yi aradı.

Ekipler gelene kadar da Fatma K.'nin başında, "Sen ne yaptın Fatma, ölme" diye dakikalarca ağladı. Talihsiz kadın gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu öğrenildi. Fatma K.'nin sevgilisi gözaltına alındı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Bursa intihar

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Sevgilisi ne demek ya? Evlilik denen bir olay var. Vahşi batıya çok özeniyoruz. Yazık oluyor,gençlik elden gidiyor.
evli degillerse sevgili olurrrr başka acıklamasıı varmıı
Asıl sen ne yaptın ki; kadını canından bezdirdin...?
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