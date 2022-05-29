HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa'da göçük! 8 saat süren kurtarma operasyonu...

Bursa'da göçük! 8 saat süren kurtarma operasyonu...

29.05.2022 08:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde altyapı boru hattı çalışmaları sırasında toprak kayması sonucu oluşan göçük altında kalan işçi Seyithan Elinç (24), 8 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Elinç’in sol bacağında çok sayıda kırık olduğu belirlendi.

Bursa'da göçük! 8 saat süren kurtarma operasyonu...

İnegöl ilçesi, kırsal Kozluca Mahallesi’nde meydana geldi. Altyapı boru hattı çalışmaları sırasında oluşan toprak kayması sonucu işçi Seyithan Elinç, saat 18.30 sıralarında göçük altında kaldı. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye arama kurtarma, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

BELDEN AŞAĞISI TOPRAK ALTINDA KALDI

1

Ekipler, yol üzerinde açılan yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukurda vücudunun bel kısmından aşağısı toprak altında kalan Seyithan Elinç’i kurtarmak için seferber oldu.

2

Mesai arkadaşları kurtarma çalışması sırasında Elinç’i bir an olsun yalnız bırakmayarak, destek ve moral vermeye çalıştı.

4

8 SAATLİK ÇALIŞMA SONUCUNDA KURTARILDI

Seyithan Elinç’i kurtarmak için harekete geçen 100 kişilik ekip, öncelikle olası bir başka göçük ihtimaline karşı önlem aldı. Elinç’in toprak altından zarar görmeden çıkartılması için titiz bir çalışma başlatıldı. 5 iş makinesi ve 5 oksijen tüpünün kullanıldığı 8 saatlik çalışma sonucu işçi, bulunduğu yerden kurtarılıp göçükten çıkartıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı işçi Seyithan Elinç İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

5

ÇOK SAYIDA KIRIK TESPİT EDİLDİ

Tedavi altına alınan Elinç'in sol bacağında çok sayıda kırık olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

6

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç olay! Taciz ettiği kadını kürekle öldürüp gözlerini çıkardıKorkunç olay! Taciz ettiği kadını kürekle öldürüp gözlerini çıkardı
Sınırda 39 kilometrelik kuyruk! Sürücüler isyan ettiSınırda 39 kilometrelik kuyruk! Sürücüler isyan etti
Çocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktıÇocuklarını balkondan atmıştı! Kahreden neden ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
İşçi Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Galatasaray'dan final sonrası Real Madrid'e gönderme!

Galatasaray'dan final sonrası Real Madrid'e gönderme!

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Kocam ben hamileyken teyzemle, şimdi kardeşimle....

Hindistan'dan Türkiye'ye buğday mı geliyor?

Hindistan'dan Türkiye'ye buğday mı geliyor?

SGK'dan herkesi ilgilendiren açıklama: Vatandaşları mağdur ettiği için değiştirildi

SGK'dan herkesi ilgilendiren açıklama: Vatandaşları mağdur ettiği için değiştirildi

Okul katliamı sonrası silah fuarı düzenlediler!

Okul katliamı sonrası silah fuarı düzenlediler!

Kız arkadaşını rehin alıp şehrin en işlek caddesine kaçtı! İkisi de gözaltına alındı

Kız arkadaşını rehin alıp şehrin en işlek caddesine kaçtı! İkisi de gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

“Göğüslerim o kadar büyüktü ki...”

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Çocukları tecavüze uğradı! Kameraya çekip...

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Ekonomik ve sağlık dolu Kumtel yağsız fritözü inceliyoruz

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Çırılçıplak yürüdü! Elindeki çekiçle dehşet saçtı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yatağına uzanırken çekti! Sosyal medyayı salladı

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.