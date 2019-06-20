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Bursa'da güpegündüz bıçaklı saldırı kamerada

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 20.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

Bursa’da, Murat Şenkaya, borç para talebini geri çeviren Ali Yurdakul'u (57), oturduğu kahvehanenin önünde defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Gözaltına alınan Şenkaya tutuklanırken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi Kurşunlu Sokak’ta meydana geldi.

Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Murat Şenkaya, yolda karşılaştığı Ali Yurdakul'dan borç para istedi. Yurdakul, Şenkaya'nın bu isteğini geri çevirince kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından arkadaşıyla buluşan Ali Yurdakul, yol üzerindeki bir kahvehanenin önünde otururken, Murat Şenkaya geldi. Şenkaya, yanındaki bıçağı çekip, arkasından yaklaştığı Ali Yurdakul'u defalarca bıçakladı. Bel bölgesine çok sayıda bıçak darbesi alan Yurdakul, kanlar içinde yere yığılırken, Murat Şenkaya ise kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ali Yurdakul, Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Ali Yurdakul'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Murat Şenkaya, güven timleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şenkaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BIÇAKLAMA ANI KAMERLARDA

Bu arada olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ali Yurdakul'un kahvehanenin önünde oturduğu, yanına gelen Murat Şenkaya'nın elindeki bıçakla defalarca saldırdığı ve daha sonra, diğer müşterilere bağırarak kaçtığı görüldü.

(DHA)

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bursa bıçaklı saldırı

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