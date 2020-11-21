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Bursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti

21.11.2020 10:26 | Son Güncelleme:
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Bursa'da ilginç olay: Dolandırıldığını düşünürken, soyulduğunu fark etti

Bursa'da iş yerine gelip kan bulmak için para topladığını iddia eden kişiye 20 lira veren Osman Öktem (67), olaydan sonra dolandırıldığını düşünüp, güvenlik kamerasının görüntülerini damadıyla birlikte izlerken soyulduğunu gördü. Para verdiği kişiden önce dükkana müşteri gibi giren genç kızın, kasadan bir miktar parayı çaldığını fark etti.

Olay, salı günü merkez Osmangazi ilçesi Duaçınarı Mahallesi’nde meydana geldi. 30 yıldır tahin üretimi yapan Osman Öktem’in iş yerine genç bir kız geldi, yarım kilo tahin, yarım kilo da pekmez istedi. Öktem’in arka bölümdeki tenekeye yönelmesini fırsat bilen genç kız, bu sırada çekmecedeki bir miktar parayı aldı. Alışveriş yapan genç kız, iş yerinden ayrıldı.

Bir süre sonra iş yerine genç bir erkek geldi. ‘Kan arıyoruz bize maddi destek verir misiniz?’ diyen gence Öktem, 20 lira verdi.

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Öktem, akşam saatlerinde gelen damadına para verdiği kişi tarafından dolandırıldığını düşündüğünü söyledi. Bunun üzerine damadıyla birlikte güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Öktem, gençten 20 dakika önce gelen kızın çekmeceden para çaldığını gördü. Osman Öktem, polise giderek, şikayetçi oldu.

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‘DOLANDIRILDIĞIMI DEĞİL, SOYULDUĞUMU FARK ETTİM’

Dolandırıldığından şüphelenirken soyulduğunu fark ettiğini belirten Öktem, “Ben içeride imalattayken içeriye bir genç kız girdi. Kızın geldiğini fark edince gelip, ilgilendim. Benden yarım kilo tahin, yarım kilo da pekmez istedi. Ben de pekmez almak için kasanın arkasındaki tenekeye yöneldim. Kız da o sırada beni takip etti. Ben pekmez doldururken hemen arkamdaki çekmeceyi açıp, içindeki parayı alıyor. Ben aslında çekmecedeki paraları aldığını fark etmemiştim. Kız gittikten yaklaşık 15-20 dakika sonra bir genç geldi. Bana AB grubu kan aradıklarını söyledi. Ben de 'Kan grubum A, ben size yardımcı olamam' dedim. Bunun üzerine bana ‘Kan bulmak için para topluyoruz bize destek olmak ister misiniz’ dedi. Ben de yardım etmek için çekmeceden 20 lira çıkarıp verdim. Sonra 'Acaba beni dolandırdı mı' diye şüphelendim. Akşam damadım geldi, ona da durumu anlattım. Beraber güvenlik kameralarına bakarken dolandırıldığımı değil soyulduğumu fark ettim. Görüntülerle birlikte hemen polise gidip şikayetçi oldum” dedi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

(DHA)

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