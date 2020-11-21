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  4. 'Pes' dedirten görüntü! Marketin altından meyhane çıktı

'Pes' dedirten görüntü! Marketin altından meyhane çıktı

21.11.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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'Pes' dedirten görüntü! Marketin altından meyhane çıktı

İstanbul Esenyurt'ta yapılan denetimlerde marketin alt katının meyhane gibi kullanılarak içki sunumu yapıldığı ortaya çıktı. İşyeri sahibi ve müşterilere ceza kesildi.

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından yeni tedbirler getirildi. Dün akşam saat 20.00'de Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül'ün talimatı ile polis ekipleri, ilçede koronavirüs tedbirlerine uyulup uyulmadığı konusunda denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, Talatpaşa Mahallesinde bulunan markete giren kişilerin sayısının fazla olduğunu fark eden ekipler, adrese baskın yaptı. Markette arama yapan ekipler, aşağı kata inen merdiven olduğunu fark ettiler. Merdivenden aşağıya inen polis ekipleri, masalara alkol servisi yapıldığını ve bodrum katın meyhane gibi kullanıldığını tespit etti. Market sahibine perakende satış yapılması gereken yerde açık içki sunumu yapılmasından ceza kesilirken, işyerinin ruhsatındaki faaliyetinin dışında hareket etmesinden dolayı mühürlenmesi yönünde belediyeye yazı gönderildi. Markette bulunan kişilere ise koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

'KİMSE BAKTIĞINDA BURADA NE OLDUĞUNU ANLAMAZ'

Bir sokak sakini ise yaşanan olay hakkında, "Baktığın zaman göze fazla şüpheli gelmiyor. Burası, birinin geçerken şüphelendiği durumda değil şu anda. Kimse baktığında burada ne olduğunu anlamaz" dedi.

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Kaynak: DHA

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