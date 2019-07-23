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Bursa'da kendisini alıkoyan kişiyi öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 23.07.2019 09:49 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mudanya ilçesinde, kendisini zorla 4 gün evde tutup darp ettiği gerekçesiyle bir kişiyi öldüren sanığın müebbet hapsi isteniyor.

Bursa'da kendisini alıkoyan kişiyi öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı

Geçen ocak ayında Bursa Mudanya ilçesinde meydana gelen olayda, A.T. (28), misafir ettiği E.P. (17) adlı arkadaşıyla evinde tartıştı. İlerleyen saatlerde gençler arasında tartışma çıktı. E.P., A.T.'yi 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından genç tutuklandı.

E.P. hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası talebiyle Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mudanya Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede gencin ifadeleri yer aldı. E.P., “A.T. ile bir arkadaşım aracılığıyla tanıştık. A.T'nın evine kız arkadaşlarla beraber gittik ve uyuşturucu kullandık. Daha sonra kız arkadaşları arabayla götürmek isterken A.T. yanıma gelip beni zorla eve soktu. Üzerime kapıyı kilitleyip bir saat sonra geldi. Evde 4 gün boyunca beni zorla tuttu. Bu 4 gün boyunca bütün odaları kilitledi. Burada beni bir çok kez darp etti. Silah tehdidiyle bana kurşun yutturup cinsel tacizde bulundu. Olay günü sopayla beni darp ettiği sırada masada bulunan bıçağı fark edip aldım. Rastgele salladım. Ardından aracıyla evden uzaklaştım. Bir yakınım vasıtasıyla hastaneye gittim. Hastanede yapılan kontrolde zorla yutturduğu kurşun ortaya çıktı” dedi.

Cumhuriyet savcısının iddianâmesinde, gencin vücudunda kurşun bulunduğunun raporla sabit olduğu bildirildi. Savcı, sanık hakkında ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası talep etti. E.P. önümüzdeki günlerde hakim önüne çıkacak.

Kaynak: İHA

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bursa Mudanya

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