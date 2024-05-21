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Bursa'da korkunç olay! Aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı

21.05.2024 01:06
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Bursa’da taksi şoförü Yunus Yüksel (30), aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklanarak gasp edildi. Ağır yaralanan Yüksel, olayın ardından hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da korkunç olay! Aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklanıp gasbedilen taksici ağır yaralandı

Korkunç olay, saat 20.00 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana geldi. Taksicilik yapan Yunus Yüksel (30), Eskişehir'e gitmek isteyen biri kadın iki yolcu aldı. Eskişehir'e gidip geri dönen iki kişi, ilçeye bağlı Çepni Mahallesi'nde inmek istediklerini söyledi.

SIRTINDAN VE KOLUNDAN DEFALARCA BIÇAKLADI

Yunus Yüksel, Çepni Mahallesi'ne geldiği sırada erkek yolcunun bıçaklı saldırısına uğradı. Yaklaşık 20 bıçak darbesiyle yaralanan taksici baygınlık geçirdi. Şüpheli, taksiciyle birlikte taksiyi şehir merkezindeki bir ara sokağa bırakıp kaçtı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

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AĞIR YARALANDI

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan taksici, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan taksicinin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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20 GÜN ÖNCE BABA OLMUŞ

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Evli olduğu öğrenilen Yunus Yüksel'in, yaklaşık 20 gün önce baba olduğu öğrenildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa taksi
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