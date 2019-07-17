Bursa'da motosiklet sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi

Bursa-Mudanya yolunda motosikleti ile 100 kilometre hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, ayaklarını direksiyona uzatarak yolculuk yaptı.
Hem kendi hayatını, hem de trafikteki sürücülerin hayatını riske atan motosiklet sürücüsü yanından geçen araçlara aldırmadan yoluna devam etti.
O anlar bir araç kamerası tarafından görüntülendi.
(İHA)
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