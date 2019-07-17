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Bursa'da motosiklet sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 17.07.2019 22:57 | Son Güncelleme

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü adeta hayatını tehlikeye attı. O anlar bir araç kamerası tarafından böyle görüntülendi.

Bursa-Mudanya yolunda motosikleti ile 100 kilometre hızla ilerleyen motosiklet sürücüsü, ayaklarını direksiyona uzatarak yolculuk yaptı.

Hem kendi hayatını, hem de trafikteki sürücülerin hayatını riske atan motosiklet sürücüsü yanından geçen araçlara aldırmadan yoluna devam etti.

O anlar bir araç kamerası tarafından görüntülendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa Motosiklet

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