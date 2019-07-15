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Bursa'da vinçli inek kurtarma operasyonu

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 15.07.2019 20:05 | Son Güncelleme

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çukura düşen inek 6 saat süren çabalar sonucu kurtarılabildi.

Mehmet Koç’a ait büyükbaş hayvan, Güvem ve Alpagut mahalleleri arasındaki ormanlık arazide 10 metrelik çukura düştü.

Haber verilmesinin ardından AFAD ekipleriyle olay yerine gelen jandarma ekipleri, kurtarıcısız hayvanın çıkarılamayacağını görünce, olay yerine vinç çağrıldı. Bu kez vincin girmesi için yol olmayınca, köylüler ve jandarma vincin girebileceği bir yol açtı. AFAD ekipleri kuyuya inip, hayvanı güvenli bir şekilde bağladıktan sonra çukurdan çıkardı.

Yaklaşık 6 saat süren operasyon sonucu ineği kurtarılan Mehmet Koç ekiplere teşekkür etti.

(İHA)

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