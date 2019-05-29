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Bursa'daki sokak röportajında 'kafa keseceğim' demişti! Yeni gelişme

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 29.05.2019 15:07 | Son Güncelleme

Bursa'da, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, ''Kafa keseceğim" diyen Suriye uyruklu A.A.F. (24), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'daki sokak röportajında 'kafa keseceğim' demişti! Yeni gelişme

Merkez Osmangazi ilçesinde, internet üzerinden yayın yapan yerel kanalın muhabirine verdiği röportajda, Suriyeli A.A.F.'nin ''Kafa keseceğim" demesi, olay yaratmıştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLAMIŞTI

Görüntünün sosyal medyada yayılması ve tepkilerin artması üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca A.A.F. için yakalama kararı çıkarıldı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Çarşamba Mahallesi'nde yakalanan A.A.F., gözaltına alındı. Suriyeli A.A.F., emniyetteki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.

dsdad

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
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