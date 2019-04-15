Bursa'daki titanyum kaplı cami şifrelerle dolu!

Merkez Osmangazi’ye bağlı Veysel Karani Mahallesi’nde inşa edilen Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Camii, mimari olarak da geleneksel camilerden daha farklı bir yapıya sahip. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alparslan Şenocak, "Camimiz çok farklı özellikleri içinde barındırıyor. Modern görünüşüyle beraber, geleneksel yapılarımızın da şifrelerini içerisinde barındıran bir proje olmuştur. Camini kubbesinde 16 Türk Devletini simgeleyen 16 köşeli bir yapımız mevcut. Bunu 3 boyutlu olarak kabartma şeklinde yaptık. Allah lafsını da ortasına yerleştirdik. Camimizin değişik özellikleri var. Özellikle duvarlarında Selçuklu Yıldızı’nı kullanarak, içerisinde Peygamber efendimizin çok sevdiği dört halifeni isimleriyle duvarları da süslemiş bulunuyoruz. Camimizin içerisinde geleneksel kültürümüzün en önemli motiflerinden çinilerimizi de kullandık. Mihrap ve kuşaklarımızda kullandığımız bu çiniler el yapımı. Bunlarla beraber geleneksel hat sanatının değişik örneklerini de görebiliyoruz" diye konuştu.

Yapının dış cephe kaplamasında kendini temizleyebilme özelliğine sahip olan titanyum kullandıklarına değinen BTSO Üyesi Şenocak, "Caminin dış cephesinde geometrik desenlere çok uyumlu, kendini yenileyebilen, kendini temizleyebilen, kendini koruyabilen ve bakım gerektirmeyen titanyum çinko kullanıldı. Farklı özelliklerinden biri de tavan aydınlatma armatürlerinin Allah’ın 99 ismine binaen 99 armatür ile aydınlatıldı. Bu da ayrı bir özellik" diye konuştu.

MODERN İLE GELENEKSELİ HARMANLADI

Son zamanlarda modern camilerin arttığını belirten Şenocak, "Bu modern çizgilerin yanında kadim medeniyetimizden gelen geleneksel çizgileri de yaşatabilen ender camilerden birisi burası. Camimiz 16 Türk Devletini simgeleyen 16 köşeli olarak inşa edildi. Bunu da çeşitli yerlerinde görebiliyoruz. Bunlara gerek mihrap, gerekse de minber kısmında geometrik olarak süslenmiş desenlerde de bu şifreleri görebiliyoruz. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için engelli asansörü de mevcut. Bizler BTSO olarak ekonomiye verdiğimiz desteğin yanında bu tür sosyal çalışmalarımız da mevcut. Böyle bir projeyi Bursa'ya kazandırdığımız için ben başta Başkanımız İbrahim Burkay ve üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)





