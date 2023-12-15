BURSA İNEGÖL KÖFTE TARİFİ! Leziz İnegöl köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktası

Bursa'nın meşhur İnegöl köftesi deneyenlerin bayıldığı tariflerden biri. Klasik anne köftesinden farklı olan İnegöl köftesi çubuk şekli verilerek yapılıyor. Bu nefis İnegöl tarifini mutlaka denemeli ve tarif defterinize kaydetmelisiniz. İşte lezzetindeb parmak ısırtan İnegöl köftesi yapımı ve malzeme listesi...

LEZİZ İNEGÖL KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER Yarım kilo kıyma

2 yemek kaşığı sıvı yağ

4 yemek kaşığı galeta

1 çay bardağı su

1 adet büyükçe kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Kızartmak için ;

2 yemek kaşığı sıvı yağ

TARİF Öncelikle harcı hazırlamak için derince bir kaba kıymayı bırakıyoruz.

Kuru soğanı rendeleyip suyunu sıkıyoruz ve kıymanın üzerine bırakıyoruz.

Sırasıyla sıvı yağı, galetayı, tuzu, kabartma tozu, limon suyunu ( karbonatın üzerine gelecek şekilde döküyoruz) kıymaya katıyoruz.

Bir çay bardağı suyu da yoğururken ara ara dökerek 5-10 dakika yoğuruyoruz.

Yoğurulan kıymayı (en az 4-5 saat) dinlendiriyoruz.

Dinlenen kıymayı sıkma torbası ile ince ince sıkıyoruz.

Aralıklarla kesip tavaya koyarken elimizle şekillendiriyoruz.

Tavayı kızdırıp yağını döküp ocağın altını kısık ateşte açıp köfteyi sallayarak pişiriyoruz.

Sıcak olarak servis ediyoruz.

AFİYET OLSUN

En Güzel İnegöl Köfte Tarifi İçin İpuçları ve Püf Noktalar

İnegöl köfte yapımı sırasında kullandığınız dana kıymaya dilerseniz bir miktar kuzu etinden çekilmiş kıyma karıştırabilirsiniz. Bu sayede daha zengin ve yoğun bir et tadı elde etmiş olursunuz.

En güzel İnegöl köfte tarifini yapabilmek için en önemli püf noktalarından biri de harcınızı uzun süre ve güzelce yoğurmaktır. Bu sayede hem tüm tatların birbirine iyice karışmasını sağlar hem de köftelerinizin kızarırken dağılmasını önlemiş olursunuz.

Sulu inegöl köfte tarifi için köfte harcınızın içine yarım bardağa kadar su ekleyebilirsiniz. Bu sayede köfteniz kızardıktan sonra da sululuğunu ve dolgunluğunu korumaya devam eder.

Sizi zahmetten kurtaracak bir diğer İnegöl köfte tarifi püf noktası ise arta kalan ekmekleri değerlendirmek için de bir fırsattır. Tarifinizi uygularken dilerseniz galeta unu yerine bayat ekmek içini de ufalayarak kullanabilirsiniz.

Bunlara ek olarak, köfte tariflerinde yaygın olarak birleştirici malzeme olarak yumurta kullanılır ancak İnegöl köfte tarifinde yumurta kullanmamak önemli bir püf noktadır. Köftenin harcı uzun süre buzdolabında bekleyeceğinden içine eklenen yumurta köfte tarifinizde ağır bir koku bırakabilir. Harcınızı uzun süre yoğurduğunuz ve 3 ile 24 saat arası dolabınızda dinlendirdiğiniz sürece köftelerinizde bir dağılma olmayacaktır, dolayısıyla tarifte yumurtaya ihtiyaç duymayacaksınız.



