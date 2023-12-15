BURSA İNEGÖL KÖFTE TARİFİ! Leziz İnegöl köftesi nasıl yapılır, malzemeleri neler? İşte püf noktası

Bursa'nın meşhur İnegöl köftesi deneyenlerin bayıldığı tariflerden biri. Klasik anne köftesinden farklı olan İnegöl köftesi çubuk şekli verilerek yapılıyor. Bu nefis İnegöl tarifini mutlaka denemeli ve tarif defterinize kaydetmelisiniz. İşte lezzetindeb parmak ısırtan İnegöl köftesi yapımı ve malzeme listesi...
İnegöl köfte yapımı sırasında kullandığınız dana kıymaya dilerseniz bir miktar kuzu etinden çekilmiş kıyma karıştırabilirsiniz. Bu sayede daha zengin ve yoğun bir et tadı elde etmiş olursunuz.
En güzel İnegöl köfte tarifini yapabilmek için en önemli püf noktalarından biri de harcınızı uzun süre ve güzelce yoğurmaktır. Bu sayede hem tüm tatların birbirine iyice karışmasını sağlar hem de köftelerinizin kızarırken dağılmasını önlemiş olursunuz.
Sulu inegöl köfte tarifi için köfte harcınızın içine yarım bardağa kadar su ekleyebilirsiniz. Bu sayede köfteniz kızardıktan sonra da sululuğunu ve dolgunluğunu korumaya devam eder.
Sizi zahmetten kurtaracak bir diğer İnegöl köfte tarifi püf noktası ise arta kalan ekmekleri değerlendirmek için de bir fırsattır. Tarifinizi uygularken dilerseniz galeta unu yerine bayat ekmek içini de ufalayarak kullanabilirsiniz.
Bunlara ek olarak, köfte tariflerinde yaygın olarak birleştirici malzeme olarak yumurta kullanılır ancak İnegöl köfte tarifinde yumurta kullanmamak önemli bir püf noktadır. Köftenin harcı uzun süre buzdolabında bekleyeceğinden içine eklenen yumurta köfte tarifinizde ağır bir koku bırakabilir. Harcınızı uzun süre yoğurduğunuz ve 3 ile 24 saat arası dolabınızda dinlendirdiğiniz sürece köftelerinizde bir dağılma olmayacaktır, dolayısıyla tarifte yumurtaya ihtiyaç duymayacaksınız.