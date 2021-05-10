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Bursa’nın Harmancık ilçesi kamp ve karavan alanı projesiyle turizmi hareketlendirmeye çalışacak

Seray Üstün Seray Üstün
10.05.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Harmancık Belediyesi’nin imzasıyla ortaya atılan kamp ve karavan alanı projesi destek almaya hak kazandı. Eko turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve yaygınlaştırılması adına hayata geçirmek istenen projeyle turizm gelirlerinin katlanması bekleniyor.

Bursa’nın Harmancık ilçesi kamp ve karavan alanı projesiyle turizmi hareketlendirmeye çalışacak

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 50 Milyon lira bütçeli 2020 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Harmancık Belediyesi 107 proje arasından uluslararası standartlara sahip kamp ve karavan alanını için mali destek almaya hak kazandı. Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, "Projeyi mevcut eko turizm alanında, yüzme havuzu, millet bahçesi ve basketbol sahalarının olduğu alana 1 yıl içerisinde kazandırmış olacağız. İlçemiz ulaşım anlamında Bursa, Balıkesir ve Kütahya illerinin kesişim noktasından olmasından dolayı kamp ve karavan turizmine ilgili duyan misafirlerimizi ağırlamak bizleri mutlu edecek. Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. İlçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye Kamp ve Karavan Federasyonu projenin iştirakçisi konumunda yer alırken, örnek olarak gösterilecek kamp alanı uluslararası kriterlere göre yapılacak. Kamp ve karavan alanının başta bölge olmak üzere Bursa turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Proje ile ile ilgili görüş ve önerilerin çok değerli olduğunu da aktaran Başkan Ataş, “Kamp, karavan meraklıları, dernekler, ilgililer taleplerini bizlere iletebilirler. Görüş ve öneriler için bizler ile irtibata geçmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi, salgın sonrası daha da önem kazanan eko-turizmden daha fazla pay alabilmek amacıyla Harmancık ilçesindeki tesislerin kapasitesini geçtiğimiz aylarda arttırdı. Ajanstan 2015 yılında sağlanan 1,5 milyon liralık hibe ile Harmancık Belediyesi tarafından yaptırılan 3,5 milyon liralık bütçeli Eko Turizm Sosyal Tesisleri bünyesinde 14 adet bungalov ev, 250 metrekare restoran, macera parkı, paintball, dağ bisikletleri, yürüyüş parkurları ve ATV gezi motorları aktivite alanları bulunuyor. Harmancık Belediyesi Eko Turizm Sosyal Tesisleri bünyesine 350 metrekare taban alanına sahip toplamda 900 metrekare alanlı konferans salonu binası kazandırıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin ilave 3 milyon liralık yatırımıyla aynı alana 3 adet 35 metrekarelik ve 3 adet 45 metrekarelik 2 katlı bungalov ahşap ev, 1 adet çamaşırhane ile 1 adet umumi tuvalet yapıldı.

(İHA)

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Bursa
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