Bursa’nın Harmancık ilçesi kamp ve karavan alanı projesiyle turizmi hareketlendirmeye çalışacak

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı 50 Milyon lira bütçeli 2020 Yılı Mali Destek Programlarına yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarını açıkladı. Harmancık Belediyesi 107 proje arasından uluslararası standartlara sahip kamp ve karavan alanını için mali destek almaya hak kazandı. Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, "Projeyi mevcut eko turizm alanında, yüzme havuzu, millet bahçesi ve basketbol sahalarının olduğu alana 1 yıl içerisinde kazandırmış olacağız. İlçemiz ulaşım anlamında Bursa, Balıkesir ve Kütahya illerinin kesişim noktasından olmasından dolayı kamp ve karavan turizmine ilgili duyan misafirlerimizi ağırlamak bizleri mutlu edecek. Desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyorum. İlçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Türkiye Kamp ve Karavan Federasyonu projenin iştirakçisi konumunda yer alırken, örnek olarak gösterilecek kamp alanı uluslararası kriterlere göre yapılacak. Kamp ve karavan alanının başta bölge olmak üzere Bursa turizmine büyük katkı sağlaması bekleniyor. Proje ile ile ilgili görüş ve önerilerin çok değerli olduğunu da aktaran Başkan Ataş, “Kamp, karavan meraklıları, dernekler, ilgililer taleplerini bizlere iletebilirler. Görüş ve öneriler için bizler ile irtibata geçmelerini istiyoruz” diye konuştu.