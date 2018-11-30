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Bursa’nın meşhur cantığından bir oturuşta 10 tane yiyen para ödemiyor

Bucokiyiymiş Bucokiyiymiş
GÜNDEM  | 30.11.2018 10:41 | Son Güncelleme

Bursa’nın dünyaca meşhur cantığını yemek için farklı şehirlerden ve farklı ülkelerden Bursa’ya gelenler var. Bir firma, bir oturuşta 10 cantık yiyenden para almıyor.

Bursa’nın meşhur cantığından bir oturuşta 10 tane yiyen para ödemiyor

Bursa’nın dünyaca meşhur cantığını yemek için farklı şehirlerden ve farklı ülkelerden Bursa’ya gelenler var. Bir firma, bir oturuşta 10 cantık yiyenden para almıyor.

1952 yılından itibaren üretilen Bursa’ya has cantığın ünü o kadar yayıldı ki bu lezzeti tatmak için Türkiye’nin farklı şehirlerinden ve farklı ülkelerden insanlar Bursa’ya geliyor. Asıl ismi Tatar pidesi olan ve Bursa’da bir pidecinin Bursa’ya has şekilde ürettiği cantık, özel mayalanmış 125 gram hamur içerisine 60 gram dana kıyması ve çeşitli baharatlar konularak yapılıyor. Odun ateşiyle yakılan fırınlarda 3 dakika pişirilen cantık servise sunuluyor.
Kayhan'da ilk Bursa usulü cantığı üreten Acı Dayı firması 10 cantık yiyenlerden para almıyor. Bu zamana kadar en fazla bir kişi bir oturuşta 15 cantık yemeyi başarmış. 10 tane ve üzerinde cantık yiyen ise ayda bir kişi ancak çıkıyor.

cantigi

1952 yılından itibaren Bursa’nın meşhur cantığını ürettiklerini ifade eden Acı Dayı'nın işletmecisi Yusuf Pideci, “1952 yılında babam ve amcamlarının açtığı cantık salonunu ben işletmeye devam ediyorum. Bursa cantığı 125 gram hamur içerisine 60 gram dana kıyması, baharat ve domates karışımı konularak yapılır. Cantığı kara fırında 3 dakika odun ateşinde pişiriyoruz. Pişen cantıkları tezgahta en fazla 15 dakika tutup kaldırıyoruz. Meşhur Bursa cantığını yemek için Türkiye’nin farklı illerinden ve dünyanın çeşitli ülkelerinden turistler geliyor. İşletmemizde ilk kurulduğu zamandan itibaren devam eden bir uygulamamız var. Bir oturuşta 10 tane ve üzeri cantık yiyenden ücret almıyoruz” dedi. KAYNAK:İHA

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cantığını bursa

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
GERCEKTENDE ACI DAYI BIR EFSANE
efsane bir yer burası. cantığın tadı hiçbir pidede bulamazsınız
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