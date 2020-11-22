Bursa pideli köfte nasıl yapılır? MasterChef pideli köfte tarifi nedir? Evde pideli köfte yapımı ve pideli köfte malzemeleri...

Pideli köfte yapımına ilk olarak köftenin hazırlanmasıyla başlanır. 1 adet kuru soğan rendelenir ve derin bir karıştırma kabında köfte için gerekli olan tüm malzemelerle karıştırılır. Karışım macun kıvamına gelene kadar ortalama 10-15 dakika boyunca yoğrulur. Yoğrulan köfte streç filme üzeri kapatılarak dinlenmesi için buzdolabına koyulur.

İnegöl köfte nasıl yapılır? MasterChef İnegöl köfte tarifi nedir? Evde İnegöl köfte yapımı ve İnegöl köfte malzemeleri

Bursa’ya özgü en eşsiz yemeklerden biri olan pideli köfte lezzetini kıyması, taş fırında pişen pidesi ve keçi tereyağından alıyor. Tarihi Kayhan Çarşısı’nda dönere alternatif olarak ortaya çıkan bu lezzet, 80 yıllık geçmişiyle kendisine hayran bırakıyor. Sıcak pide üzerine köftelerin yerleştirilmesiyle oluşan pideli köfte, domates sosu ve keçi tereyağıyla birlikte servis ediliyor. İsteğe bağlı olarak da yanına yoğurt, közlenmiş biber ve domates eklenebiliyor. MasterChef Bursa pideli köfte yapımı nı ekrana taşıdıktan sonra çok sayıda televizyon izleyicisi bu muhteşem lezzeti evde yapmak için araştırmaya başladı. İşte pideli köfte tarifi...

Köfte harcı dinlenirken tabanda kullanılacak tırnak pide yapımına geçilir. Unun yarısı yoğurma kabına alınır. Maya, tuz ve ılık su unun ortasına açılan havuza eklenir ve yoğrulmaya başlanır. Ele yapılmayan bir kıvama gelene kadar yoğurma işlemine devam edilir. Pide büyüklüğünde göre açılır ve üzeri bir bezle kapatılarak mayalanması için bırakılır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika pişirilir.

Köfte harcı ve tırnak pidenin sonrasında pideli köfte sosu için kollar sıvanır. Küçük bir sos tenceresinde sıvı yağ konulur. Ardından rendelenmiş domates ve domates salçası eklenir. Kimyon, karabiber, pul biber ve tuz ile baharatlandırılır. Sosun çekmesi beklenir.

Son adımda ise köftelere uzun ince şekil verilerek pişirilir. Tırnak pideler küçük küpler halinde kesilir. Tırnak pide parçaları domates sosuyla yumuşatılır ve üzerine köfteler yerleştirilir. İsteğe bağlı olarak yeniden sos ve tereyağ dökülür. Afiyet olsun.



