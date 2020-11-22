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Bursa pideli köfte nasıl yapılır? MasterChef pideli köfte tarifi nedir? Evde pideli köfte yapımı ve pideli köfte malzemeleri...

Seray Üstün Seray Üstün 22.11.2020 12:09 | Son Güncelleme:
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Bursa pideli köfte nasıl yapılır? MasterChef pideli köfte tarifi nedir? Evde pideli köfte yapımı ve pideli köfte malzemeleri...

İskenderi ile meşhur Bursa yöresel tarifleriyle iştahları kabartmayı sürdürüyor. Osmanlı Devleti’nin ilk başkenti olan Bursa’nın en sevilen yöresel lezzetleri arasında yer alan pideli köfte kokusuyla ağızları sulandırıyor, tadıyla ise damaklarda benzersiz bir deneyim bırakıyor. Peki pideli köfte nasıl yapılır? MasterChef pideli köfte tarifi nedir? İşte evde pideli köfte yapımı ve tarifi..

Bursa’ya özgü en eşsiz yemeklerden biri olan pideli köfte lezzetini kıyması, taş fırında pişen pidesi ve keçi tereyağından alıyor. Tarihi Kayhan Çarşısı’nda dönere alternatif olarak ortaya çıkan bu lezzet, 80 yıllık geçmişiyle kendisine hayran bırakıyor. Sıcak pide üzerine köftelerin yerleştirilmesiyle oluşan pideli köfte, domates sosu ve keçi tereyağıyla birlikte servis ediliyor. İsteğe bağlı olarak da yanına yoğurt, közlenmiş biber ve domates eklenebiliyor. MasterChef Bursa pideli köfte yapımını ekrana taşıdıktan sonra çok sayıda televizyon izleyicisi bu muhteşem lezzeti evde yapmak için araştırmaya başladı. İşte pideli köfte tarifi...

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PİDELİ KÖFTE MALZEMELERİ

Köfte için;

  • 500 gram dana kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 10 gram karbonat
  • 10 gram tuz

Tırnak pide için;

  • 4 su bardağı un
  • 1 paket maya
  • 1,5 su bardağı ılık su
  • 1 çay kaşığı tuz

Sosu için;

  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber

PİDELİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Pideli köfte yapımına ilk olarak köftenin hazırlanmasıyla başlanır. 1 adet kuru soğan rendelenir ve derin bir karıştırma kabında köfte için gerekli olan tüm malzemelerle karıştırılır. Karışım macun kıvamına gelene kadar ortalama 10-15 dakika boyunca yoğrulur. Yoğrulan köfte streç filme üzeri kapatılarak dinlenmesi için buzdolabına koyulur.

Köfte harcı dinlenirken tabanda kullanılacak tırnak pide yapımına geçilir. Unun yarısı yoğurma kabına alınır. Maya, tuz ve ılık su unun ortasına açılan havuza eklenir ve yoğrulmaya başlanır. Ele yapılmayan bir kıvama gelene kadar yoğurma işlemine devam edilir. Pide büyüklüğünde göre açılır ve üzeri bir bezle kapatılarak mayalanması için bırakılır. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika pişirilir.

Köfte harcı ve tırnak pidenin sonrasında pideli köfte sosu için kollar sıvanır. Küçük bir sos tenceresinde sıvı yağ konulur. Ardından rendelenmiş domates ve domates salçası eklenir. Kimyon, karabiber, pul biber ve tuz ile baharatlandırılır. Sosun çekmesi beklenir.

Son adımda ise köftelere uzun ince şekil verilerek pişirilir. Tırnak pideler küçük küpler halinde kesilir. Tırnak pide parçaları domates sosuyla yumuşatılır ve üzerine köfteler yerleştirilir. İsteğe bağlı olarak yeniden sos ve tereyağ dökülür. Afiyet olsun.


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