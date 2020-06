Bursaspor, İrfan Buz yönetiminde çıktığı ilk maçını kazandı

İKİ OYUNCU CEZALI

Bursaspor'da iki oyuncu ise cezalı duruma düştü. Sakatlığı bulunan oyuncuların iyileşmesiyle birlikte tam kadro olarak mücadele veren Bursa temsilcisinde, Anıl Karaer ve Kerem Can Akyüz sarı kart gördü. Her iki savunmacı da, Bursaspor'un 31'inci hafta mücadelesinde 30 Haziran Salı günü deplasmanda oynayacağı Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak. Anıl Karaer'in yerine Sedat Dursun'un forma giymesi beklenirken, Kerem Can Akyüz'ün yerine ise Onur Atasayar'ın sahada olması ön görülüyor.

TAYFUR GALİBİYETİ GETİRDİ

Devre arasında Alanyaspor'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Tayfur Bingöl, Bursaspor'a üç puanı getiren isim oldu. Yeşil beyazlı forma ile 11'inci maçına çıkan 27 yaşındaki sağ bek, bu sezon Bursaspor'da ikinci golünü kaydetti. Tayfur, daha önce de 26'ncı haftada Bursaspor'un deplasmanda İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldığı maçta golü kaydetmiş ve takımına bir puan kazandırmıştı. Ayrıca deneyimli oyuncunun, bir de asisti bulunuyor.

YİNE BİR ADANA EKİBİNİ YENDİ

Bursaspor, Adanaspor galibiyetiyle birlikte evinde 3 maçlık aranın ardından kazandı. Son olarak ligin 22'nci haftasında yine bir başka Adana ekibi, Adana Demirspor'u sahasında yenen Bursa temsilcisi; sonraki maçlarında ise Altay ile 2-2, İstanbulspor ve Boluspor ile de 1-1 berabere kalmıştı. Bu galibiyetin ardından, sahasındaki 15'inci maçta 9'uncu kez kazandı. 4 kez rakipleriyle puanları paylaşan Bursa ekibi, 2 kez de mağlup oldu.

