Burt Ward: Penisimi küçültmek için...

1966-1968 yılları arasında yayınlanan dizi Batman’de Robin karakterini canlandıran Burt Ward, çekim sırasında yaşadıklarını yıllar sonra anlattı. Dizide Batman’in yardımcısı olan Robin’i canlandıran Ward, tayt giydikleri için yaşadıkları zorluğu anlattı. ABC’de yayınlanan dizide bazı kurumların yapımcılara baskı yaptığını söyleyen Ward, “Tayt giydiğimiz için penisim belli oluyordu. Robin’in televizyon için çok büyük bir cinsel uzvu olduğunu düşünüyorlardı. Bu sebeple yapımcılar, penisimi küçültmek için ilaç verdi” dedi.

İlaçları 3 gün boyunca aldığını söyleyen Ward, “Fakat daha sonra ilaçları almayı bıraktım, bu ilaçların yan etkisi olabileceğinden endişe ettim ve çocuk sahibi olmama engel olabileceğini düşündüm. İlaçları bırakınca pelerinimle görüntüyü engelledim” dedi.

Batman karakterini canlandıran Adam West’in de bu sorunla mücadele ettiğini dile getiren Ward, “Adam, Türk yapımı havluları şortunun içine sokarak durumu hallediyordu” dedi.

