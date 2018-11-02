Buse Narcı eliyle yüzünü kapattı ama...

Yıldız Tilbe’nin Vadistanbul Jolly Joker’deki konserine Buse Narcı, iş insanı Azizhan Kaya ile geldi.

Oyuncu, “Yeni bir ilişki mi?” sorusuna “Henüz birbirimizi tanımaya çalışıyoruz” sözleri ile yanıt verdi.

Fotoğraflarının çekilmesini istemeyen Buse Narcı eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı. Her defasında göz renginin mavi olduğunu iddia eden Narcı'nın koyu kahverengi gözleri dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündem olan Narcı, göz renginin özel frekansta çalışan lazer ışını sayesinde 'mavi renge' dönüştürüldüğünü iddia etmişti. (Hürriyet)



