MAGAZİN

Buse Narcı eliyle yüzünü kapattı ama...

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.11.2018 13:58 | Son Güncelleme

Herkes onu mavi gözleriyle hatırlıyor oysa gerçek bambaşka! Geçtiğimiz gün görüntülenen Buse Narcı'nın doğal hali görenleri şaşırtıyor

Buse Narcı eliyle yüzünü kapattı ama...

Yıldız Tilbe’nin Vadistanbul Jolly Joker’deki konserine Buse Narcı, iş insanı Azizhan Kaya ile geldi.

Oyuncu, “Yeni bir ilişki mi?” sorusuna “Henüz birbirimizi tanımaya çalışıyoruz” sözleri ile yanıt verdi.

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Fotoğraflarının çekilmesini istemeyen Buse Narcı eliyle yüzünü kapatmaya çalıştı. Her defasında göz renginin mavi olduğunu iddia eden Narcı'nın koyu kahverengi gözleri dikkat çekti.

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Sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündem olan Narcı, göz renginin özel frekansta çalışan lazer ışını sayesinde 'mavi renge' dönüştürüldüğünü iddia etmişti. (Hürriyet)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kahverengi lens kullanmış olamaz mı
Olamaz
itici bir tip.öööööghhh
elin gözüyle sosyal medyaya girmiş...
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