MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Buse Plan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Buse Plan'ın hayatı ve biyografisi

Buse Plan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Buse Plan'ın hayatı ve biyografisi

13.01.2023 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buse Plan, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yayınlanacak olan Survivor 2023'te fenomenler (Influencer'lar) kadrosunda yer alması sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. YouTube'a çektiği videolarla adından söz ettiren ünlü fenomen Dominik Cumhuriyeti'nde hem açlıkla mücadele edecek hem de rakiplerinin üstesinden gelmeye çalışacak. Peki, Buse Plan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Buse Plan'ın hayatı ve biyografisi...

Buse Plan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Buse Plan'ın hayatı ve biyografisi

Buse Plan, TV 8'de yayınlanacak olan Survivor 2023 yarışmasında parkurda yer alacak. Acun Ilıcalı'nın Survivor kadrosuna dahil ettiği ünlü fenomen, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Buse Plan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Buse Plan hakkında merak edilenler...

BUSE PLAN KİMDİR?

Buse Plan 1995^de dünyaya geldi. 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünü tamamladı.

SURVIVOR BUSE PLAN NASIL FENOMEN OLDU?

Sosyal medyada içerik üretiyor. YouTube ve Instagram gibi platformlarda geniş takipçi kitlesi bulunuyor.

Survivor Buse Plan kimdir? Buse Plan kaç yaşında ve nereli?

Spor'a ilgi duyan Plan; kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapmaktadır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Doğa Rutkay'dan 'maske' çağrısı! Doğa Rutkay'dan 'maske' çağrısı!
MasterChef Metin'in nişanlısı güzelliğiyle hayran bıraktı!MasterChef Metin'in nişanlısı güzelliğiyle hayran bıraktı!
Pakistan’daki kazancı ağızları açıkta bıraktıPakistan’daki kazancı ağızları açıkta bıraktı
Anahtar Kelimeler:
buse plan buse yaşında

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Resmi Gazete'de yayımlandı! Memur ve emeklilere yüzde 30 zam: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti açıklandı! Ailede miras kavgası

Cüneyt Arkın'ın vasiyeti açıklandı! Ailede miras kavgası

Serdar Ortaç sağlık durumunu açıkladı! Alişan üzüntüden kahroldu

Serdar Ortaç sağlık durumunu açıkladı! Alişan üzüntüden kahroldu

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı

Sağlıkta yeni dönem! Pilot uygulama 4 ilde başladı

Rüzgar tersine döndü! Fiyatlar geriledi

Rüzgar tersine döndü! Fiyatlar geriledi

Çok konuşulacak 'seçim' çıkışı! "Masadan ayrılalım o zaman"

Çok konuşulacak 'seçim' çıkışı! "Masadan ayrılalım o zaman"

İlginizi Çekebilir

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Sizi âdeta filmin içindeymiş gibi hissettirecek fiyatıyla dudak uçuklatan televizyonlar

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 1000 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.