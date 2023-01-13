Buse Plan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Survivor Buse Plan'ın hayatı ve biyografisi

Buse Plan, TV 8'de yayınlanacak olan Survivor 2023 yarışmasında parkurda yer alacak. Acun Ilıcalı'nın Survivor kadrosuna dahil ettiği ünlü fenomen, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Buse Plan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Survivor Buse Plan hakkında merak edilenler...

BUSE PLAN KİMDİR?

Buse Plan 1995^de dünyaya geldi. 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünü tamamladı.

SURVIVOR BUSE PLAN NASIL FENOMEN OLDU?

Sosyal medyada içerik üretiyor. YouTube ve Instagram gibi platformlarda geniş takipçi kitlesi bulunuyor.

Spor'a ilgi duyan Plan; kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapmaktadır.

