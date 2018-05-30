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Buse Varol, Ali Eyüboğlu'nu kızdırdı! Olay sözler

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2018 11:29 | Son Güncelleme

Buse Varol, Instagram hesabından paylaştığı videoyu yorumlarken yapılan yazım hatasını canlı yayında söyleyen gazeteci Ali Eyüboğlu'na ses kaydı atarak cevap verdi

Buse Varol, Ali Eyüboğlu'nu kızdırdı! Olay sözler

Söylemezsem Olmaz sunucularından gazeteci Ali Eyüboğlu, Buse Varol'un Instagram hesabından paylaştığı bir videoyu yorumlarken, yapılan yazım hatasına dikkat çekti.

Konuya sessiz kalamayan Varol'un, ses kaydı atarak cevap vermesi polemiği başlatan hamle oldu.

"TÜRKÇE'Yİ NASIL KULLANACAĞIMI İYİ BİLİRİM"

Buse Varol Ece Erken'e attığı ses kaydında "O videodaki yazıyı ben yazmadım. Ayrıca 4 senelik Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Türkçe'yi nasıl kullanacağımı çok iyi biliyorum" dedi.

"BANA HADDİMİ BİLDİRMEYE ÇALIŞMA"

Bu sözler üzerine Ali Eyüboğlu sinirlenerek "Bana haddimi bildirmeye çalışma. Saygısızlık yapma. Ben Buse Varol'un B'sini kullanmadım. Kim paylaştıysa dedim. Diplomasıyla bana hava atmasın. Benim cebimde telefonum var. Alişan'dan numaramı alsın beni arasın. Burada duyuru yapmasın…" dedi.

Ece Erken ise arkadaşı Buse Varol'u korumaya çalışarak Ali Eyüboğlu'nu sakinleştirmeye çalıştı.

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buse varol ali eyüboğlu ece erken

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