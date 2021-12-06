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Buse Varol Alişan'dan ayrılıyor mu? Fotoğraflı açıklama

06.12.2021 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranlara dönmeye hazırlanan Buse Varol'un Alişan ile boşanacağı yine gündem olmuştu. Buse Varol iddialardan sonra fotoğraflı açıklama yaptı.

Buse Varol Alişan'dan ayrılıyor mu? Fotoğraflı açıklama

2018 yılında dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çiftinin evliliklerinin kötü gittiğine dair iddialar zaman zaman gündeme geliyor. Evliliklerinden iki çocukları olan ünlü çiftin boşanacaklarına dair haberlere çift sık sık yalanlama geçse de bir türlü sosyal medyayı ikna edemiyor.

Buse Varol'un attığı fotoğrafın ardından takipçileri alyansının ve tek taş yüzüğünün olmadığına dair yorumlarda bulununca boşanma iddiaları yine gündem oldu. Ancak Buse Varol iddialara sosyal medyasından yanıt verdi.

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Varol mutlu evliliğin sırrı olarak kocasının fotoğrafını paylaşırken alyans iddialarına da yanıt verdi.

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Buse Varol Alişan'ı çok sevdiğini söyleyerek alyansını çıkarmadığını da paylaşımındaki paylaştığı fotoğrafla gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Alişan Buse Varol
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