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Buse Varol’dan kız çocuk itirafı! ‘Güzelliği alıyor’

07.10.2020 13:50 | Son Güncelleme:
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Buse Varol’dan kız çocuk itirafı! ‘Güzelliği alıyor’

Dostlar Mahallesi dizisinde tanışarak aşk yaşamaya başlayan Alişan ve Buse Varol 6 Mayıs 2018 tarihinde evlenmişti. Mutluluklarıyla magazin dünyasında örnek gösterilen çift ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor. Kız çocuk annesi olmak için gün sayan güzel oyuncu ikinci hamileliğinde şoke eden bir itirafa imza attı.

2018 yılında dünya evine girerek mutlu bir ailenin ilk temellerini atan Alişan- Buse Varol çifti geçtiğimiz yıl oğulları Burak’ı kucağına almıştı. Sosyal medya hesaplarında sık sık ailesiyle ilgili paylaşım yapan Varol, ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. 21 haftalık hamile olan güzel oyuncu kız bebek bekliyor. Halk arasında ‘kız bebek güzelliği alıyor’ sözüne atıfta bulunan Buse Varol, her gün burnunun şiştiğini itiraf etti.

‘KIZ ÇOCUĞU GÜZELLİĞİ ALIR’

buse varol

Sosyal medyadan hamilelik süreciyle ilgili çok sayıda paylaşım yapan Buse Varol oğlu Burak’la bir fotoğrafını yayınladı. Varol yeni gönderisine, “Burak'ın poz ver deyince ilk hareketi bu. Bana bakmayın hiç, kız çocuğu güzelliği alır diyorlardı, doğruymuş. Burnum her sabah düzenli olarak şişiyor. 21. Hafta” notunu ekledi. Yoğun ilgiyle karşılaşan Buse Varol’un fotoğrafı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı.

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