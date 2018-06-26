Buse Varol imzayı attı! Bebek uğurlu geldi

Alişan ile dünyaevine girdikten sonra teklif üzerine teklif alan Buse Varol, yeni sezonda Kanal D'de gündüz kuşağı programı ile seyirci karşısına çıkmak için sözleşmeleri imzaladı.

"YENİ İŞLERE İMZAMIZI ATTIK"

Buse Varol Instagram hesabından yaptığı paylaşıma ''Yeni işlere imzamızı attık, inşallah güzel olacak. Yakında hiç beklenmedik bir formatla Kanal D'de buluşacağız. Yapımcım Sinan Üstüner şimdiden çok heyecanlı, ben de. Beklemede kalın'' notunu yazdı.

BEBEK KISMETİYLE GELDİ

Ünlü isimlerin akın ettiği düğün töreniyle dünya evine giren Alişan ve Buse Varol çifti bebek müjdesini verdi. Ünlü şarkıcı eşinin hamileliği için "Test yaptırdık, müjdeyi aldık. Buse 5 haftalık hamile" dedi.

