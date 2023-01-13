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Buse Varol kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Alişan'ın eşi Buse Varol MasterChef'te!

13.01.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Buse Varol, MasterChef Türkiye'nin ünlüler yarışıyor bölümüne konuk oldu. Birbirinden sürpriz isimlerin yer aldığı programda izleyenler keyif dolu dakikalara şahitlik edecek. Bu akşam ki konuklar arasında yer alan Alişan'ın eşi Buse Varol hakkında da araştırmalar hız kazandı. 25 Mart 1990 tarihinde dünyaya gelen Buse Varol aslen Manisalıdır. İşte hakkında tüm bilgiler...

Buse Varol kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Alişan'ın eşi Buse Varol MasterChef'te!

Buse Varol'un kim olduğu MasterChef Türkiye izleyicileri tarafından araştırılıyor. Bu akşam Tv8'de MasterChef Türkiye ünlüler özel bölümü ekrana gelecek. Yarışmanın konukları arasında yer alan isimlerden olan Buse Varol'un hayatı ise merak konusu oldu. 25 Mart 1990 tarihinde dünyaya gelen Buse Varol, aslen Manisalıdır. Lisans eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik bölümünde tamamladı. İşte hakkında daha fazlası...

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BuSE VAROL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

25 Mart 1990 tarihinde dünyaya gelen Buse Varol, aslen Manisalıdır. Lisans eğitimini Eğitim Fakültesi Öğretmenlik bölümünde tamamlayan Buse Varol, yaklaşık 2 yıl özel bir eğitim kurumu olan dershanede stajyerlik yaptı.

2012 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasıyla ise bambaşka bir kariyere adım attı.

İlk dizisi Tozlu Yollar'da "Şerife" karakterine hayat veren Buse Varol, Arka Sokaklar dizisinde ise "Yasemin" isimli bir polis memurunu canlandırdı.

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Buse Varol, yapımcılığını Türker İnanoğlu ve Erler Film'in üstlendiği Dostlar Mahallesi adlı dizide Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Payitaht Abdülhamid'in kadrosuna sonradan dahil oldu.

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Buse Varol, Dostlar Mahallesi dizisinin setinde tanıştığı Alişan ile 6 Mayıs 2018 tarihinde evlendi. Ünlü çiftin Eliz ve Burak isminde çocukları var.

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