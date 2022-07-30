Buse Varol'un deniz keyfi! '34 bedenim' demişti ama...

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Geçtiğimiz hafta eşi Alişan ile Bodrum'da tatil yapan Buse Varol, bu kez arkadaşlarıyla görüntülendi.

Türkbükü'nde objektiflere takılan ünlü oyuncunun yanında bu kez eşi yoktu.

Zaman zaman arkadaşlarıyla iskelede sohbet eden Varol, ardından denize balıklama daldı.

Bir hayli keyifli olduğunu görünen Buse Varol, denizin ve güneşin tadını çıkardı.



Varol, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen 'kilolu' eleştirilerine video çekerek, '34 bedenim' demişti.



