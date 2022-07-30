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Buse Varol'un deniz keyfi! '34 bedenim' demişti ama...

30.07.2022 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alişan'la evliliği ile sık sık magazin gündeminde olan oyuncu Buse Varol, önceki gün Bodrum'da görüntülendi. Türkbükü'nde objektiflere takılan Varol, arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı. Geçtiğimiz günlerde '34 bedenim' açıklaması yapan Varol'un kilolu hali dikkat çekti.

Buse Varol'un deniz keyfi! '34 bedenim' demişti ama...

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Geçtiğimiz hafta eşi Alişan ile Bodrum'da tatil yapan Buse Varol, bu kez arkadaşlarıyla görüntülendi.

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Türkbükü'nde objektiflere takılan ünlü oyuncunun yanında bu kez eşi yoktu.

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Zaman zaman arkadaşlarıyla iskelede sohbet eden Varol, ardından denize balıklama daldı.

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Bir hayli keyifli olduğunu görünen Buse Varol, denizin ve güneşin tadını çıkardı.
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Varol, geçtiğimiz günlerde kendisine gelen 'kilolu' eleştirilerine video çekerek, '34 bedenim' demişti.

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Buse Varol
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