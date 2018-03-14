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Büşra Cebe, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katıldı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ HABERLERİ  | 14.03.2018 20:59 | Son Güncelleme

Oyuncu Büşra Cebe, başrollerini Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın paylaştığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisine dahil oldu.

Büşra Cebe, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katıldı

Büşra Cebe, Fark Film Yapım / Raci Şaşmaz’ın yapımcılığını üstlendiği, Onur Tan’ın yönetmenliğini yaptığı, Atv’nin sevilen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’da kimliksiz bir ajanı canlandırıyor.

Reytinglerde büyük başarı yakalayan diziye dahil olmaktan çok mutlu olduğunu belirten oyuncu, “Mükemmel bir kadro ile çalışma fırsatı yakaladım. Böylesine güzel bir bütünün parçası olmaktan inanılmaz mutlu ve gururluyum. Siz gerekenleri yaparsanız başarı mutlaka yolunuza açılan bir kapı olacaktır” dedi.

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