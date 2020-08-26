MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Büşra Develi aşka geldi! Cem Aktay ile dudak dudağa

Büşra Develi aşka geldi! Cem Aktay ile dudak dudağa

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 07:41 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde makyajsız halini paylaşan Büşra Develi doğum günü yemeğine aşka geldi. Güzel oyuncu sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı.

Büşra Develi aşka geldi! Cem Aktay ile dudak dudağa

Oyuncu Büşra Develi dün 27. yaşına bastı. Sevgilisi Cem Aktay ile yeni yaşını kutlayan Develi aşkını da sosyal medyadan ilan etti.

  1. yaşına basan Büşra Develi arkadaşları ve sevgilisiyle kutlama yemeğine çıktı. Uzun zamandır Cem Aktay ile aşk yaşan ünlü oyuncu sevgilisiyle çekildiği fotoğrafı ilk kez sosyal medya hesabından yayınladı.

5f45e05b7af507303487cbb3

Doğum gününde kural bozan Develi'nin fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Meslektaşı Burak Deniz'le evlenme hayalleri kurarken ani bir şekilde ayrılan Büşra Develi yeni aşka yelken açmıştı.

CEM AKTAY KİMDİR?

Cem Aktay cemiyet hayatının ses getiren iş insanlarından biri. Koç Holding yönetim kurulu üyesi Caroline Koç'un yeğeni. Caroline Koç'un kardeşi Madeleine Giraud'un ilk eşi Halil Aktay'dan olan oğlu olduğu biliniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!
Hazal Kaya ve Onur Tuna'dan sürpriz projeHazal Kaya ve Onur Tuna'dan sürpriz proje
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Eşini ifşa etti! 'Sen yat göbeğinle...'
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Defne Joy Foster itirafıyla yine gündem oldu! Şoke etti
Defne Joy Foster itirafıyla yine gündem oldu! Şoke etti
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Karnı burnunda! 'Etim etine değende...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Esra Erol neden yok? Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol'un başlama tarihi belli mİ?
Esra Erol'un başlama tarihi belli oldu!
Müge Anlı Şoku! Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz çöküşte!
Didem Arslan ve Söylemezsem Olmaz'ı ezdi geçti!
Çağla Şıkel'den bacak kası paylaşımı! 'Beni üzer'
Bacaklarını paylaşarak iddialara yanıt verdi
Simge Sağın havuz başından paylaştı olay oldu
Havuz başındaki pozları olay oldu
Menajerimi Ara Barış kimdir? Deniz Can Aktaş kimdir? Deniz Can Aktaş kaç yaşında?
Herkes onu merak etti
Nihat Hatipoğlu kötü haberi duyurdu! 'Korona tanısı ile tedavi görüyorum'
Kötü haberi kendisi duyurdu! 'Korona tanısı ile...'
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.