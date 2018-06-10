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Büşra Develi ve Burak Deniz'i ayıran kavga

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.06.2018 10:28 | Son Güncelleme

Büşra Develi ve Burak Deniz, geçtiğimiz perşembe akşamı Cihangir’de sokak ortasında kavgaya tutuştu!

Büşra Develi ve Burak Deniz'i ayıran kavga

3 yıllık ilişkilerine nokta koydukları haberleriyle gündemde olan Büşra Develi ve Burak Deniz, geçtiğimiz perşembe akşamı Cihangir’de görüldü. Motosikletle evlerine doğru giden ünlü çift, Pürtelaş Sokak’ta durup tartışmaya başladı.

Seslerin yükseldiği tartışmada Burak Deniz, motosikletten indirdiği sevgilisine "Onunla ne yaptığını biliyorum!" diye bağırdı.

Develi, ünlü oyuncuyu "Hayatım gidelim, evde konuşuruz bunları" diyerek sakinleştirmeye çalıştı. Ancak sinirlerine hakim olmakta zorlanan Deniz, "İstemiyorum gelme" diye bağırarak motoruna bindi ve uzaklaştı.

Develi ise elinde kaskla yol ortasında bir başına kaldı. Bu olayın ardından iki ünlü oyuncu, sosyal medya hesaplarında birbirlerini takip etmeyi bıraktı. (Hürriyet)


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Anahtar Kelimeler:
Büşra Develi ve Burak Deniz burakdeniz

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