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Bütçesi dudak uçuklatmıştı! En pahalı yapım olarak tarihe geçen Red Notice filmin devamı geliyor

10.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in en çok izlenen yapımlarından biri olarak popülerliğini koruyan Red Notice filminden hayranlarını heyecanlandıracak bir haber geldi. Seri haline getirilmesi planlanan Red Notice için iki devam filmi birden geliyor.

Bütçesi dudak uçuklatmıştı! En pahalı yapım olarak tarihe geçen Red Notice filmin devamı geliyor

Başrollerini Dwayne Johnson, Gal Gadot ve Ryan Reynolds'ın üstlendiği Netflix filmi "Red Notice"in yapımcıları Beau Flynn ve Hiram Garcia, filmin devamına ilişkin olarak yaptıkları açıklamalarla sevenlerini mutlu etti. İki devam filminin birden geleceğini ifade eden yapımcılar serinin ikinci filminin senaryo aşamasının tamamlandığını ve üçüncü film ise tamamlanmak üzere olduğunun altını çizdi. Rawson Marshall Thurber'ın kendisini projeye tamamen adadığı söyleyen yapımcılar Red Notice 2’in vizyon tarihi için ilerleyen günlerde açıklama yapacaklarını belirtti.

Dwayne Johnson, Red Notice’in Netflix tarihindeki en büyük film olduğunu söylediDwayne Johnson, Red Notice’in Netflix tarihindeki en büyük film olduğunu söyledi


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Red Notice filmi red notice red notice 2
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