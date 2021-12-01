Dwayne Johnson, Red Notice’in Netflix tarihindeki en büyük film olduğunu söyledi

Yönetmen ve senarist olarak Rawson Marshall Thurber imzası taşıyan Red Notice, Netflix’te gösterilmeden önce sinema salonlarında kısıtlı bir gösterimle vizyona girmişti. Eleştirmenlerden olumsuz yorumlar alan film dijital platformda yayınlandıktan sonra yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Filmin başrol oyuncusu Dwayne Johnson ekip arkadaşı Ryan Reynold ile bir videosunu paylaşarak sosyal medyadan teşekkür etti.

DÜNYA GENELİNDE POPÜLER OLDU

Red Notice’in izlenme sayısında rekora koştuğunu dile getiren Dwayne Johnson paylaşımına, “İşte benim kurnaz konuşan çılgın düşmanım. Ben size Red Notice’in neden resmen Netflix’in tarihin en büyük filmi haline geldiğinin bir tadına varıyoruz. İki haftadan kısa bir süre içinde tüm rekorları alt üst ettik. Daha çok haftamız var. Teşekkür ederiz. Dünyanın her yerinde bu hafta sonu Rede Notice’in tadını çıkarın” notunu ekledi.



