Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Dwayne Johnson, Red Notice’in Netflix tarihindeki en büyük film olduğunu söyledi

Dwayne Johnson, Red Notice’in Netflix tarihindeki en büyük film olduğunu söyledi

01.12.2021 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix’in en sevilen yapımlarından biri olarak kabul edilen Red Notice’in başrollerini Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot paylaşıyor. İzlenme listesinde iki hafta içinde üst sıralarda yer almayı başaran Red Notice’in başrolü Dwayne Johnson iddialı açıklamalar yaptı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Netflix tarihinin en büyük filmi” diyerek izleyenlere teşekkür etti.

Dwayne Johnson, Red Notice’in Netflix tarihindeki en büyük film olduğunu söyledi

Yönetmen ve senarist olarak Rawson Marshall Thurber imzası taşıyan Red Notice, Netflix’te gösterilmeden önce sinema salonlarında kısıtlı bir gösterimle vizyona girmişti. Eleştirmenlerden olumsuz yorumlar alan film dijital platformda yayınlandıktan sonra yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Filmin başrol oyuncusu Dwayne Johnson ekip arkadaşı Ryan Reynold ile bir videosunu paylaşarak sosyal medyadan teşekkür etti.

DÜNYA GENELİNDE POPÜLER OLDU

Red Notice’in izlenme sayısında rekora koştuğunu dile getiren Dwayne Johnson paylaşımına, “İşte benim kurnaz konuşan çılgın düşmanım. Ben size Red Notice’in neden resmen Netflix’in tarihin en büyük filmi haline geldiğinin bir tadına varıyoruz. İki haftadan kısa bir süre içinde tüm rekorları alt üst ettik. Daha çok haftamız var. Teşekkür ederiz. Dünyanın her yerinde bu hafta sonu Rede Notice’in tadını çıkarın” notunu ekledi.

Netflix’in dev bütçeli filmi Red Notice, izlenme listesinde zirveyi zorluyorNetflix’in dev bütçeli filmi Red Notice, izlenme listesinde zirveyi zorluyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı! Güzel oyuncunun maskeyle imtihanı!
PARTNER Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama: Eliniz yüzünüz düzgünse... Ünlü oyuncudan tartışma yaratacak açıklama: Eliniz yüzünüz düzgünse...
Büyük Beyaz filmi nerede çekildi?Büyük Beyaz filmi nerede çekildi?
Anahtar Kelimeler:
Dwayne Johnson
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Göğüsleri nedeniyle defalarca sosyal medyadan atıldı

Göğüsleri nedeniyle defalarca sosyal medyadan atıldı

Eşi karavan yapmasına izin vermedi! Dönen ev tasarladı

Eşi karavan yapmasına izin vermedi! Dönen ev tasarladı

Hayranları “yeter artık” dedi! O durmadı

Hayranları “yeter artık” dedi! O durmadı

Cinsel organını bile kaplamıştı! Çözümü kendisi buldu

Cinsel organını bile kaplamıştı! Çözümü kendisi buldu

İlginizi Çekebilir

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Net görüntü kalitesi ile keyifle çalışabileceğiniz en iyi monitör modelleri

Şaşırtan ölüm! TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti

Şaşırtan ölüm! TikTok fenomeni canlı yayında intihar etti

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

Bahçenizde sinema keyfi yapabileceğiniz en iyi projeksiyon perdesi çeşitleri

‘Morg faresi’ olarak tanınıyor! Cesetlerle cinsel birliktelik...

‘Morg faresi’ olarak tanınıyor! Cesetlerle cinsel birliktelik...

Fazla kilolarını eleştirdiler! İç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

Fazla kilolarını eleştirdiler! İç çamaşırlı pozuyla cevap verdi

Dünyanın en büyük penisine sahip! “Ünlüler beni arıyor”

Dünyanın en büyük penisine sahip! “Ünlüler beni arıyor”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.