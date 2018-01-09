MAGAZİN

Büyüdükçe annesine benzedi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 09.01.2018 11:16 | Son Güncelleme 7 saat önce

Ünlüleri çok iyi tanıyoruz. Peki çocuklarını ne kadar tanıyoruz?

İşte ünlülerin çocukları...

Ünlülerin çocukları

Ünlüleri çok iyi tanıyoruz. Peki çocuklarını ne kadar tanıyoruz? İşte ünlülerin çocukları...

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56 yaşında olan Hakan Peker ile oğlu Burak'ın görüntüsü olay oldu

56 yaşında olan Hakan Peker ile oğlu Burak'ın görüntüsü olay oldu
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İşte Hakan Peker'in oğlu

İşte Hakan Peker'in oğlu
İlerleyen yaşına rağmen genç görünümünden taviz vermeyen sanatçının 34 yaşındaki oğlu da görenleri hayrete düşürdü...
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Burak Peker ve annesi...

Burak Peker ve annesi...
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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
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Oyuncu Emre Kınay’la olan evliliğinden doğan kızı Duru ile son zamanlarda sık sık muhabirlerin önüne çıkmaya başlayan Emine Ün, sosyal medyadan kızıyla birlikte çektiği bir selfieyi paylaştı.

Oyuncu Emre Kınay’la olan evliliğinden doğan kızı Duru ile son zamanlarda sık sık muhabirlerin önüne çıkmaya başlayan Emine Ün, sosyal medyadan kızıyla birlikte çektiği bir selfieyi paylaştı.
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Neredeyse annesinin bir kopyası olan 13 yaşındaki genç kız objektife gülümseyerek mutluluğunu gösterirken, paylaşımın altına gelen yorumlar da son derece dikkat çekti.

Neredeyse annesinin bir kopyası olan 13 yaşındaki genç kız objektife gülümseyerek mutluluğunu gösterirken, paylaşımın altına gelen yorumlar da son derece dikkat çekti.
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Emine Ün’ün takipçileri anne kızın benzerliği üzerine yorumda bulunurken Ün’ün dikkatli bir takipçisi anne kızın çenelerindeki çizgiye dikkat çekerek bunun bile aynı olduğunu yazdı.

Emine Ün’ün takipçileri anne kızın benzerliği üzerine yorumda bulunurken Ün’ün dikkatli bir takipçisi anne kızın çenelerindeki çizgiye dikkat çekerek bunun bile aynı olduğunu yazdı.
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Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi.

Yıldız Tilbe henüz 16 yaşındayken, 1984 yılında 15 gün önce tanıştığı ve ne iş yaptığını dahi bilmediği Güngör Karahan ile kaçarak evlendi.
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Eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi.

Eşi 1 ay sonra askere gitti. Eşi dönünceye kadar kızı Sezen Burçin dünyaya geldi.
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Bu evlilik 6 yıl sürdü ve 1990 yılında eşinden boşandı.

Bu evlilik 6 yıl sürdü ve 1990 yılında eşinden boşandı.
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İşte Yıldız Tilbe'nin, çok sevdiği Sezen Aksu'nun adını verdiği biricik kızı Sezen Burçin.

İşte Yıldız Tilbe'nin, çok sevdiği Sezen Aksu'nun adını verdiği biricik kızı Sezen Burçin.
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Yıldız Tilbe, kızı Sezen Burçin'i, Serdar Özden ile böyle evlendirmişti.

Yıldız Tilbe, kızı Sezen Burçin'i, Serdar Özden ile böyle evlendirmişti.
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Düğüne Demet Akalın, Alişan ve Rober Hatemo da katılmıştı. Ancak Sezen Burçin'in bu evliliği uzun sürmedi.

Düğüne Demet Akalın, Alişan ve Rober Hatemo da katılmıştı. Ancak Sezen Burçin'in bu evliliği uzun sürmedi.
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Serdar Özden'den boşanan Sezen Burçin ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunmakta.

Serdar Özden'den boşanan Sezen Burçin ikinci evliliğini yaptı. Bu evlilikten iki çocuğu bulunmakta.
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İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen...

İşte Yıldız Tilbe'nin kızı Sezen...
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Yıldız Tilbe ve kızı Sezen

Yıldız Tilbe ve kızı Sezen
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Oyuncu eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can ile verdiği pozu "Mutlu Bayramlar" notuyla paylaşan Onan kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.

Oyuncu eşi Mehmet Aslantuğ ve oğlu Can ile verdiği pozu "Mutlu Bayramlar" notuyla paylaşan Onan kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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Çiftin oğlu Can'ın ise büyüdüğü ve giderek annesi Arzum Onan'a benzemeye başladığı da dikkatlerden kaçmadı.

Çiftin oğlu Can'ın ise büyüdüğü ve giderek annesi Arzum Onan'a benzemeye başladığı da dikkatlerden kaçmadı.
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45 yaşındaki şarkıcı Pınar Aylin önceki gün Çeşme'de objektiflere takıldı. Yaşını hiç göstermeyen şarkıcının yanında kızı da vardı. Anne-kız arkadaş gibi duruyordu.

45 yaşındaki şarkıcı Pınar Aylin önceki gün Çeşme'de objektiflere takıldı. Yaşını hiç göstermeyen şarkıcının yanında kızı da vardı. Anne-kız arkadaş gibi duruyordu.
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Pınar Aylin gazetecilere, "Maya büyüdü, boyumu geçti, artık arkadaşım gibi... Birlikte geziyoruz" dedi

Pınar Aylin gazetecilere, "Maya büyüdü, boyumu geçti, artık arkadaşım gibi... Birlikte geziyoruz" dedi
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Pınar Aylin ve kızı Maya

Pınar Aylin ve kızı Maya
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Şevval Sam önceki gün Cihangir’de bir kafedeydi. Yanında da eski eşi, futbol yorumcusu Metin Tekin’den olan oğlu Tarık Emir vardı.

Şevval Sam önceki gün Cihangir’de bir kafedeydi. Yanında da eski eşi, futbol yorumcusu Metin Tekin’den olan oğlu Tarık Emir vardı.
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Londra’da drama eğitimi alan 20 yaşındaki Tarık Emir babasının kopyası gibiydi. Kaşı, gözü aynı Metin Tekin. Bu arada Tarık Emir ayağını kırdığını söyledi. (Metin Tekin'in gençliği)

Londra’da drama eğitimi alan 20 yaşındaki Tarık Emir babasının kopyası gibiydi. Kaşı, gözü aynı Metin Tekin. Bu arada Tarık Emir ayağını kırdığını söyledi. (Metin Tekin'in gençliği)
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Eski manken Emine Ün, 2009'da boşandığı Emre Kınay'dan olan kızı Duru ile yaz başından beri Bodrum'da.

Eski manken Emine Ün, 2009'da boşandığı Emre Kınay'dan olan kızı Duru ile yaz başından beri Bodrum'da.
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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
Onlar için varım ve her şeyi yaparım. Kendimi şu anda tam olmuş ve güçlü hissediyorum. Şimdi hayatın anlamını daha iyi çözdüm. Annelikle birlikte güvende olma ihtiyacım arttı. Aslında macerayı seven biriydim. Şimdiyse güvenli bir ortam istiyorum.
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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
Engin Altan'ın Instagram hesabına baktığınızda oğluyla olan fotoğraflarının tek tük olduğunu ve onlarda da Emir'in yüzünün görünmediğini fark edersiniz.
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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
Petek Dinçöz ise oğlunun fotoğraflarını ve videolarını sosyal medya hesabından paylaşmayı çekinmeyenlerden.
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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
İki hafta önce 2 yaşına basan Nefes'in bu fotoğrafı çok konuşuldu. Çünkü daha öncesinde Özgü Namal nazardan korktuğu için oğlunu sır gibi saklıyordu. Bu fotoğraf ortaya çıktığında ise yorumlar genelde hep 'Aynı annesi' şeklinde oldu.
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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
Pelin Karahan oğlu Ali Demir ile verdiği röportajda 'Anne olduktan sonra hayatınızda neler değişti?' sorusuna şöyle cevap vermişti: Topuklu ayakkabılarla çocuğun peşinden koşma becerisi kazandım! Birçok şeyi aynı anda başarabileceğimi hissetmeye başladım. Eskiden kendime çok dikkat etmezdim, şimdi beslenmeme önem veriyorum.
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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
Kerem Alışık ve oğlu Sadri Alışık en son Mart ayında objektiflere takılmıştı. Ferzan Özpetek'in son filmi ‘İstanbul Kırmızısı'nı izleyen baba-oğul, çıkışta araçlarına binerken görüntülenmişti.
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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
Gökhan Özoğuz da kızını köşe bucak saklayanlardandı. Ama kural bozuldu çünkü Gökhan Özoğuz’un ikiz kardeşi Hakan’ın düğün töreninde ilk defa kızı Ayşe ile görüntülendi.
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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
Gökhan Türkmen geçen Ocak ayında ikinci defa baba oldu. Kızına Leyla Ada adını verdi.
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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
Meryem Uzerli de kızı belli bir yaşa gelene kadar sadece elini, ayağını ya da arkadan olan fotoğraflarını paylaştı. Ancak Lara büyüyünce bu kuralı bozdu ve kızının yüzünü göstemeye başladı.
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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
Pınar Altuğ geçen sene kızı Su'ya koyduğu yasakları açıklamıştı. O yasakları şöyle anlatmıştı: Su'nun kulakları delik değil. Anne ve babası olarak uzun süre daha buna izin vermeyeceğiz. Makyaj da yasak. Çocuklar için üretilmiş içinde kozmetik olmayan malzemelerle evde makyaj yapıyor ama dışarı çıkmak yasak. Evde eğlenmek için makyaj yapılabilir, sokakta makyajla gezmek için çok erken. Daha 7 yaşında...Biz katıyız bu konularda. Bana göre her şey yaşında yapılmalı.
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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
Sibel Can'ın doğduğundan beri merak edilen kızı Melisa Ural'ın sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarda gittikçe annesine benzemesi dikkatlerden kaçmadı.
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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
Türkücü Ceylan’ın ilk eşi Erhan Bozkurt’tan olan 25 yaşındaki kızı Melodi, Samsun’da bulunan 19 Mayıs Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun oldu.
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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
" Şimdi ise farklı bir duygudayım, kızım üniversiteden mezun oldu.Sanki onun yerine ben yaşadım o duyguyu.. Gerçi anne karnından bir paylaşımımız var belki ondandır bu ortak sevinç ve hüzünler.. Canım kızım; dilerim hep mutlu olursun. Her günün böyle tatlı telaşlarla geçer. Üzüntüsü az sevinci bol yarınlar diliyorum sana.. Ben senden razıyım Allah'ım da senden razı olsun, gurur duyuyorum seninle..."
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Ünlülerin çocukları

Ünlülerin çocukları
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