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Büyük acı... Orhan Aydın enkazda hayatını kaybeden kızının cenazesini özel aracıyla aldı!

12.02.2023 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sonrasında oyuncu Orhan Aydın'ın kızı Hatay'da enkaz altında kaldı. Günlerce kızı için yardım isteyen oyuncu 36 saat sonra acı haberle sarsıldı. Aydın kızı Eylem Şafak Aydın'ın cenazesini özel aracıyla alıp Adana'ya götürdü.

Büyük acı... Orhan Aydın enkazda hayatını kaybeden kızının cenazesini özel aracıyla aldı!

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi sonrası acı bilanço artarken ilk günden beri kızı için çırpınan oyuncu Orhan Aydın acı haberle sarsıldı.

36 saat süren çalışmalarının ardından Eylem Şafak Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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KIZININ CENAZESİNİ ÖZEL ARACIYLA GETİRDİ

Sanatçı Orhan Aydın, kızının cenazesini Hatay'dan özel otomobille Adana'ya getirdi. Orhan Aydın ve kızı Eylem Şafak Aydın'ın cenazesini Adana'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin karşıladı.

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Orhan Aydın'ın kıza Eylem Şafak Aydın'ın cenazesi buradan toprağa verilmek üzere Muğla'ya uğurlandı.

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Orhan Aydın'ın eski eşi Devri ise enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.

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