Büyük acı... Orhan Aydın enkazda hayatını kaybeden kızının cenazesini özel aracıyla aldı!

Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Kahramanmaraş depremi sonrası acı bilanço artarken ilk günden beri kızı için çırpınan oyuncu Orhan Aydın acı haberle sarsıldı.
36 saat süren çalışmalarının ardından Eylem Şafak Aydın'ın cansız bedenine ulaşıldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, sosyal medya hesabından sanatçı Orhan Aydın'ın Hatay'da enkaz altında kalan kızı Eylem Şafak Aydın'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sanatçı Orhan Aydın, kızının cenazesini Hatay'dan özel otomobille Adana'ya getirdi. Orhan Aydın ve kızı Eylem Şafak Aydın'ın cenazesini Adana'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ve CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin karşıladı.
Orhan Aydın'ın kıza Eylem Şafak Aydın'ın cenazesi buradan toprağa verilmek üzere Muğla'ya uğurlandı.
Orhan Aydın'ın eski eşi Devri ise enkazdan sağ olarak çıkarılmıştı.