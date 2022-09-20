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'Büyük beden dans divası' olarak biliniyordu! Sahnede birden yere yığıldı

20.09.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genç bir sahne yıldızı olan 25 yaşındaki Valencia Prime, ABD'nin Philadelphia kentindeki Tabu Bar isimli 'Prime Time' şovunu yaparken trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Ölümüyle herkesi şoke eden Prime, ani ölümüyle ardında derin bir üzüntü bıraktı.

'Büyük beden dans divası' olarak biliniyordu! Sahnede birden yere yığıldı

Büyük beden bir travesti olan Valencia Prime, 12 Eylül'de Tabu Lounge ve Sports Bar'daki 'Prime Time' gösterisinin yarısına gelmişken bir anda yere yığıldı. Ev sahipliği yaptığı gösteri sırasında tepkisiz hale geldiği bildirilince acil servisler yardım için bara koştu.

'DANS DİVASI'

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Sağlık görevlileri onu, hızla Jefferson Hastanesine ulaştırdı ancak Prime ne yazık ki hayata tutunamadı. Tıbbi muayeneler, ölümünün doğal nedenlerden kaynaklandığını söylediler. Kendisine "Philadelphia'nın Büyük Beden Dans Diva'sı" adını veren yıldızın, kalp hastalığı, obezite ve şeker hastalığından vefat ettiği bildirildi.

ETKİNLİK DÜZENLENECEK

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Olayın ardından açıklama yapan mekan yetkilileri "Performans camiasında çok parlak ve yükselen bir yıldızın ve her zaman hayat ve pozitiflik dolu bir kişinin kaybının yasını tutuyoruz. Valencia Prime'a veda ediyoruz ama sahneye getirdiği ışığı unutmayacağız." diye konuştu. Ayrıca, Prime'ın anısına drag queenler tarafından düzenlenen bir etkinlik organize ettiklerini duyurdu.

''ASLA AYNI OLMAYACAK''

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Etkinlikte yer alacak isimlerden biri olan Asia Monroe, ABC Philadelphia'ya yaptığı açıklamada "Philadelphia sahnesinin asla aynı olmayacağını düşünüyorum. Harika, sevgi dolu ve sevecen bir insandı.'' diyerek üzüntüsünü paylaştı.


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travesti ölüm
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