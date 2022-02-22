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  4. Büyük beden model Riley Hemson, giyim markalarını eleştirdi! “Daha büyük bedenlere hitap etmelisiniz"

Büyük beden model Riley Hemson, giyim markalarını eleştirdi! “Daha büyük bedenlere hitap etmelisiniz"

22.02.2022 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni ve büyük beden modeli olan Riley Hemson, Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştığı bir gönderisinde giyim mağazalarını daha büyük bedenlere hitap etmedikleri için eleştirdi. Hazır giyim bedenlerinin küçüklüğünden şikayet eden Hemson, modanın beden kalıplarına sıkıştırılmaması gerektiğini savundu.

Büyük beden model Riley Hemson, giyim markalarını eleştirdi! “Daha büyük bedenlere hitap etmelisiniz"

Instagram'da 416 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Riley Hemson, güzelliğin belirli kalıplarda varlığını sürdürmemesi gerektiğini söyledi. Kendi bedenine uygun kıyafetler bulmakta zorlandığını söyleyen Hemson, "Dün mağazada kıyafet alışverişine gittim ve beden kapsayıcılığı konusunda daha ne kadar ilerlememiz gerektiğini hatırlattı. Modanın sıfır beden algısı üzerinden hareket etmesini kabul etmiyorum” diye konuştu.

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“YÜKSEK ÜCRETLER ÖDEMEYE RAZIYIM”

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Tatil planı yapmadan önce alışverişe çıktığını dile getiren Hemson, beğendiği bir kıyafetin bedenini bulmak için rafların en arkasına kadar araştırma yapmak zorunda olmaktan dert yandı. Hemson, “Mağazadaki en büyük bedeni bulmak için rafların arkasını kazıyorum. Yüksek ücretler ödemeye razıyım ancak bedenimi bulamıyorum. Bu durumda kendimi utanmış ve hayal kırıklığına uğramış hissediyorum. Herkesin aynı beden ölçülerinde olduğunu düşünmeniz yanlış. Büyük beden kadınlar olarak görülmeyi ve duyulmayı hak ediyoruz” dedi.

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Hazır giyim sektöründeki beden kalıplarını eleştiren Hemson’un gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum almayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Hemson ile benzer sorunlar yaşadıklarını ve beğendikleri kıyafetleri alamamanın kendilerine üzüntü yarattığını yorumlarında anlatarak fenomeni destekledi.

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Anahtar Kelimeler:
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