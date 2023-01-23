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Büyük beden sosyal medya fenomeni Olivia Messina fazla kilolarını eleştirenlere soyunarak meydan okudu! “İç çamaşırı her beden içindir”

23.01.2023 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan beden pozitifliğine yönelik olarak yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken büyük beden sosyal medya fenomeni Olivia Messina, fazla kilolarını eleştirenlere soyunarak cevap verdi. Fenomen isim Instagram’dan yaptığı son paylaşımında “İç çamaşırı her beden içindir” dedi ve iç çamaşırıyla çekilen seksi bir paylaşıma imza attı.

Büyük beden sosyal medya fenomeni Olivia Messina fazla kilolarını eleştirenlere soyunarak meydan okudu! “İç çamaşırı her beden içindir”

Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan 27 yaşındaki büyük beden sosyal medya fenomeni ilham verici beden pozitifliği mesajları sayesinde 312 bin Instagram takipçisine ulaşmayı başardı. Her kadının kendi bedenlerinde mutlu olabileceğini savunan Olivia Messina, toplumsal olarak yaratılan moda kalıplarına meydan okudu. Büyük beden kadınların bol kıyafet giymesi gerektiğini anlayışını tamamen reddeden Olivia, iç çamaşırı takımıyla cesur bir poz verdi.

ADETA BEĞENİ BUTONU ÇÖKTÜ

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Sosyal medya fenomeni Messina, Instagram’dan yaptığı paylaşımda siyah dantel detaylı bir iç çamaşırı takımıyla yatağa otururken çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Gönderisine “İç çamaşırı her beden içindir” notunu ekleyen Messina’nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Messina’yı cesaretinden dolayı tebrik ederken kendilerine ilham verdiğini savundu.

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