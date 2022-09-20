Çıplak mayosuyla olay oldu! Gören bir daha baktı: Bu çılgınca

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Kamilla Almeida yaz sezonunu coşkulu bir şekilde paylaşımla kapatmak istedi. Fenomen isim tamamen çıplak vücut şeklinde tasarlanan mayosuyla boy gösterdi. Almeida mayosunu neon yeşili güneş gözlükleriyle tamamladı. Diğer aksesuarlarını minimumda tutan Almeida, saçlarını geriye doğru taradı ve doğal makyajı tercih etti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ ÇEKTİ

Sosyal medya paylaşımı kullanıcıların dikkatini çeken Almeida’nın mayosu bazılarının beğenisi kazanırken bazıları ise aşırı görünümü nedeniyle şaşkına döndü. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Bundan hoşlanmadım. Gerçekten anlamsız. Çıplak olmak istiyorsan ol” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu çılgınca, bence hiç güzel değil” dedi. Bir diğer sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz bir şekilde gerçek görünüyor” yorumunu ekledi.



