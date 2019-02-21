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Büyük depremleri yaşadı! Bu uyarıları dikkate alın!

zeynep.ok zeynep.ok
GÜNDEM  | 21.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

Malum şu sıralar gündemimiz deprem... Ard arda yaşanan depremler yine herkesi tedirgin ediyor. Peki ama deprem için önleminiz var mı?

Büyük depremleri yaşadı! Bu uyarıları dikkate alın!

Yaşananlar depremler sonrası vatandaş tedirgin... Ard arda yaşanan depremler herkesin gündeminde... Sosyal medyada bazen ti'ye alınsa da konunun ciddiyeti malum...

Peki ama ne kadar hazırsınız depreme... Ne yazık ki bir deprem deneyimi yaşamış sosyal medya kullanıcısı depremle ilgili tavsiyeleriyle dikkat çekti.

Henüz bir önleminiz yoksa bu içeriğe bir not atın ve ihmal etmeyin! İşte fulyemik adlı kullanıcının yaşadığı deprem deneyiminden sonra yaptığı uyarılar:

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Kahve çekirdeği nasıl seçilir?

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