Büyük olay oldu! Facebook, o sayfayı kapattı

Kamuoyundan sır gibi saklanan Nevada Çölü’ndeki 51. Bölge adlı üsse baskın düzenlemeye hazırlanan ABD’lilerin örgütlendiği etkinlik sayfası Facebook tarafından kapatıldı. Ama bu sadece katılımcıların ‘uzaylılar’ konusundaki azmini yeniden canlandırdı.

TOPLULUK STANDARTLARINI İHLAL EDİYOR

Facebook, ‘51. Bölgeyi basın, hepimizi durduramazlar’ adlı etkinlik sayfasını, ‘topluluk standartlarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle kapattı. Organizatörler tarafından oluşturulan yedek sayfanın da silindiği belirtildi. Ancak bu hamle ‘baskıncıların’ konuyu sosyal medyada daha yüksek sesle dile getirmesine neden oldu.

'O BİR UZAYLI ve BİLMEMİZİ İSTEMİYOR'

Reddit üzerinden tekrar bir araya gelen grubun bazı üyeleri yasakla ilgili teorilerini paylaşırken, bazıları da Twitter’da 51. Bölge baskınına dair paylaşım yağmuruna imza attı. Pek çok kullanıcı Facebook CEO’su Mark Zuckberg için, “O da 51. Bölge’den gelen bir uzaylı ve bunu bilmemizi istemiyor” görüşünü paylaştı.

ETKİNLİK GERÇEKLEŞECEK

Pek çok kişi ise artık baskın günü ve saatinin herkes tarafından bilindiğini vurgulayarak etkinliğin gerçekleşmesinde bir sorun yaşanmayacağını belirtti. Bazı kullanıcılar ise, “Facebook sanırım Streisand etkisinden (saklanmaya veya sansürlenmeye çalışılan bir bilginin genellikle internet aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşması) bihaber” yorumunu yaptı.