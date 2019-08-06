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Büyük olay oldu! Facebook, o sayfayı kapattı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
İLGİNÇ HABERLER  | 06.08.2019 15:10 | Son Güncelleme

Facebook, günlerdir konuşulan o etkinliğin sayfasını kapattı: Zuckberg bir uzaylı!

Büyük olay oldu! Facebook, o sayfayı kapattı

Kamuoyundan sır gibi saklanan Nevada Çölü’ndeki 51. Bölge adlı üsse baskın düzenlemeye hazırlanan ABD’lilerin örgütlendiği etkinlik sayfası Facebook tarafından kapatıldı. Ama bu sadece katılımcıların ‘uzaylılar’ konusundaki azmini yeniden canlandırdı.

TOPLULUK STANDARTLARINI İHLAL EDİYOR

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Facebook, ‘51. Bölgeyi basın, hepimizi durduramazlar’ adlı etkinlik sayfasını, ‘topluluk standartlarını ihlal ettiği’ gerekçesiyle kapattı. Organizatörler tarafından oluşturulan yedek sayfanın da silindiği belirtildi. Ancak bu hamle ‘baskıncıların’ konuyu sosyal medyada daha yüksek sesle dile getirmesine neden oldu.

'O BİR UZAYLI ve BİLMEMİZİ İSTEMİYOR'

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Reddit üzerinden tekrar bir araya gelen grubun bazı üyeleri yasakla ilgili teorilerini paylaşırken, bazıları da Twitter’da 51. Bölge baskınına dair paylaşım yağmuruna imza attı. Pek çok kullanıcı Facebook CEO’su Mark Zuckberg için, “O da 51. Bölge’den gelen bir uzaylı ve bunu bilmemizi istemiyor” görüşünü paylaştı.

ETKİNLİK GERÇEKLEŞECEK

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Pek çok kişi ise artık baskın günü ve saatinin herkes tarafından bilindiğini vurgulayarak etkinliğin gerçekleşmesinde bir sorun yaşanmayacağını belirtti. Bazı kullanıcılar ise, “Facebook sanırım Streisand etkisinden (saklanmaya veya sansürlenmeye çalışılan bir bilginin genellikle internet aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşması) bihaber” yorumunu yaptı.

2 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ KATILACAK

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ABD’de geçen ay Facebook’ta ‘51. Bölgeyi basın, hepimizi durduramazlar’ adıyla bir etkinlik açıldığı ortaya çıkmıştı. Buna göre, 20 Eylül’de ordunun onlarca yıl boyunca varlığını inkâr ettiği, içinde uzaylıların bulunduğuna inanılan 51. Bölge’ye baskın düzenlenmesi öngörülüyor. Etkinlik sayfası kısa süre içinde inanılmaz ilgi çekerken, 2 milyondan fazla kişi baskına katılacağını duyurdu. Yerel işletmeciler, şimdiden yakınlardaki tüm otellerin dolduğunu belirtiyor.

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