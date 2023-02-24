Büyük Yemin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Yemin filmi nerede çekildi? Cüneyt Arkın ve Fatma Girik'ten bir klasik daha

Fatma Girik'e 1. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandıran Büyük Yemin filmi kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Türk Sineması'nın en sevilen oyuncularından olan Cüneyt Arkın ve Fatma Girik, bu film ile kariyerlerinde iyice yükselmişlerdir. Bu filmde başarılı ikiliye Firuzan da eşlik etmiştir. Peki Büyük Yemin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Yemin filmi nerede çekildi? İşte cevaplar...

BÜYÜK YEMİN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ahmet Hamza isimli biri tarafından öldürülür. Ahmet'in oğlu Ali de babasının intikamını almak için küçük yaşına rağmen Hamza'yı öldürür ve bu suçundan dolayı hapishanede yatar. Mahkumiyeti bitince kan davası yeniden hayatına girer ama bu sefer hedeftir.



Hamza'nın oğlu Dursun Ali'yi takip etmeye başlar. Takip sırasında Ali'nin annesi de Dursun tarafından işkence görür. Babasının kanını yerde bırakmamaya yeminli olan Dursun'un kardeşi Ayşe de olaya karışır. Tek farkla, artık gönlü kan davalısı Ali'ye aittir.

BÜYÜK YEMİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1969 yapımı olan Büyük Yemin filmi Antalya dağlarında çekilmiştir. Zorlu sahneler içeren filmde, çekim esnasında da oldukça zorlanılmıştır.

BÜYÜK YEMİN FİLMİ OYUNCULARI

Cüneyt Arkın

Bilal İnci

Behçet Nacar

Erol Taş

Ahmet Turgutlu

Fatma Girik

İsmet Erten

Günay Güner



