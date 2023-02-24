MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Büyük Yemin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Yemin filmi nerede çekildi? Cüneyt Arkın ve Fatma Girik'ten bir klasik daha

Büyük Yemin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Yemin filmi nerede çekildi? Cüneyt Arkın ve Fatma Girik'ten bir klasik daha

24.02.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyük Yemin filmi, Cüneyt Arkın ve Fatma Girik'in sinema kariyerinde oldukça önemli bir yere sahiptir. Yönetmenliğini ve yapımcılığını Memduh Ün'ün yaptığı Büyük Yemin filminin detayları araştırılıyor. Peki Büyük Yemin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Yemin filmi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

Büyük Yemin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Yemin filmi nerede çekildi? Cüneyt Arkın ve Fatma Girik'ten bir klasik daha

Fatma Girik'e 1. Adana Altın Koza Film Şenliği'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandıran Büyük Yemin filmi kullanıcılar tarafından araştırılıyor. Türk Sineması'nın en sevilen oyuncularından olan Cüneyt Arkın ve Fatma Girik, bu film ile kariyerlerinde iyice yükselmişlerdir. Bu filmde başarılı ikiliye Firuzan da eşlik etmiştir. Peki Büyük Yemin filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Büyük Yemin filmi nerede çekildi? İşte cevaplar...

BÜYÜK YEMİN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ahmet Hamza isimli biri tarafından öldürülür. Ahmet'in oğlu Ali de babasının intikamını almak için küçük yaşına rağmen Hamza'yı öldürür ve bu suçundan dolayı hapishanede yatar. Mahkumiyeti bitince kan davası yeniden hayatına girer ama bu sefer hedeftir.
indir (2)
Hamza'nın oğlu Dursun Ali'yi takip etmeye başlar. Takip sırasında Ali'nin annesi de Dursun tarafından işkence görür. Babasının kanını yerde bırakmamaya yeminli olan Dursun'un kardeşi Ayşe de olaya karışır. Tek farkla, artık gönlü kan davalısı Ali'ye aittir.

BÜYÜK YEMİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

1969 yapımı olan Büyük Yemin filmi Antalya dağlarında çekilmiştir. Zorlu sahneler içeren filmde, çekim esnasında da oldukça zorlanılmıştır.

buyuk-yemin-nerede-cekildi-buyuk-yemin-filmi-ne-14764824_2866_amp

BÜYÜK YEMİN FİLMİ OYUNCULARI

Cüneyt Arkın
Bilal İnci
Behçet Nacar
Erol Taş
Ahmet Turgutlu
Fatma Girik
İsmet Erten
Günay Güner


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'1 milyon TL bağış yaptı' iddiası gündem olmuştu'1 milyon TL bağış yaptı' iddiası gündem olmuştu
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın Fatma Girik Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

BDDK duyurdu: Kredi limitleri yükseltildi

BDDK duyurdu: Kredi limitleri yükseltildi

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu

İnşaatlar durduruldu! Valilik duyurdu

Akşener'den çok konuşulacak 'Saraçhane' çıkışı!

Akşener'den çok konuşulacak 'Saraçhane' çıkışı!

Merak uyandırmıştı! Altın dolu çantanın akıbeti belli oldu

Merak uyandırmıştı! Altın dolu çantanın akıbeti belli oldu

"Yasaktır" diyerek uyardı! Deprem sonrası konutlarla ilgili yeni detay

"Yasaktır" diyerek uyardı! Deprem sonrası konutlarla ilgili yeni detay

Gram altında düşüş devam ediyor! Kuyumcular artık…

Gram altında düşüş devam ediyor! Kuyumcular artık…

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.