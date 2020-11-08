Büyükçekmece'de feci kaza! Otomobilden fırlayan genç öldü

Kaza, Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi karşısı D-100 Karayolu Avcılar istikametinde saat 02.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, T.S.'nin kullandığı otomobil, devlet hastanesi önünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyere vurarak savruldu.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda oturan 23 yaşındaki Anıl Sarı, bulunduğu yerden yola fırladı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından sürücü T.S. ile yanında bulunan ismi öğrenilemeyen bir yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

VÜCUDU İKİYE BÖLÜNDÜ

Vücudu bel bölgesinden ikiye ayrılan Anıl Sarı'nın yapılan kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, yolda önlem alırken bölgeye güvenlik şeridi çekildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Anıl Sarı'nın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

