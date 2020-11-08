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Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 07:32 | Son Güncelleme

TEM otoyolu Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında İstanbul istikametine sağ şeritten ilerlemekte olan tıra arkadan otomobil çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle tırın dorsesin altına giren otomobildeki sürücü hayatını kaybetti bir kişi de yaralandı.

Otomobil tırın altına girdi: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza; 06.00 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Ahmet K.’nın kullandığı 6 tır, sağ şeritte seyir halindeyken aynı istikamete gitmekte olan Ali Arslan’ın kullandığı otomobil arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil tırın dorsesine ok gibi saplandı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü otomobilde sıkışarak hayatını kaybederken, otomobilin arka koltuğunda oturan Selvinaz Ö. yaralandı.

Kazayı anlatan tır sürücüsü Ahmet K., “Rampa yukarı çıkıyordum. Arkadan bir kütürtü geldi. Şanzıman kırıldı sandık. Arabayı kenara aldım. Geri salayım dedim. Baktım altımda taksi var. Nasıl olduğunu fark etmedim” dedi.

Otomobilin sürücü koltuğunda sıkışarak hayatını kaybeden sürücü Ali Arslan’ı sıkıştığı yerden Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri çıkarttı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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