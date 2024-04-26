Büyükekşi ilk kez açıkladı! Ali Koç, Bakan Bak'a ne dedi? 'Aday olacak mısınız?' sorusunu da böyle yanıtladı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak ertelenen olaylı Süper Kupa finali sadece Türkiye'de değil tüm dünyada gündem olmuştu. Krizin ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi kamuoyunda en çok tartışılan isim oldu ve istifası istendi.

Riyad'da yaşananları Sabah'a anlatan Büyükekşi, "Bazı kesimler bize fatura çıkarmaya kalktı." dedi. Büyükekşi'nin Ali Koç ile ilgili açıkladığı U19'detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

TFF Başkanı Büyükekşi'nin Riyad açıklamaları şu şekilde;

"ALİ KOÇ, BAKAN BEY'EU-19'LA ÇIKACAĞIZ DEDİ"

Riyad maçı öncesi Riva'daki Kulüpler Birliği toplantısında Ali Koç, Bakan Bey'in (Osman Aşkın Bak) yanında 'Riyad'daki maçta yabancı hakem olmazsa U19'la çıkacağız' dedi. Biz de 'Bunu düşünelim' dedik. Ancak Halil Umut Meler'in yumruklanması sonrası o atmosferde Türk hakemliğine zarar vereceği için kabul etmedik. F.Bahçe, U19 takımını Riyad'a getirdi.

"FATURAYI BİZE ÇIKARMAYA KALKTILAR"

Riyad olayı yaşandı, bazı kesimler bize fatura çıkarmaya kalktı. Biz iki kulübümüzün 4.5 milyon dolar kazanması için çalıştık. Her ikisine 1.6 milyon dolar avans verdik. Ve Trabzon-F. Bahçe maçı. Türkiye'nin en iyi hakemi Halil Umut Meler sahadaydı. Karşılaşma sonrası yaşanan olaylarla yine suçlu federasyon ilan edildi. Süper Kupa, Şanlurfa'da oynanacak diye 2 ay önceden açıkladık, itiraz yoktu ama Trabzon maçından sonra 'Tarih değişsin, yabancı hakem gelsin' dendi.

"HEP ALGI YAPIYORLAR"

'Olympiakos'un, PSG'nin maçları ertelendi' diye bir haber ortaya atıldı. Halbuki böyle bir şey yoktu. Biz 'Süper Kupa'yı oynayın, 14 Nisan'daki maçınızı (Fatih Karagümrük) erteleyelim' dedik. Bunu kabul etmediler. Hepsini üst üste koyarsanız hiçbirinde TFF'nin dahili yoktur, olamaz da. Bahanelerle algı yapılıyor. Kulüpler Birliği'nde küçük bir azınlık, çoğunluğa tahakküm ediyor.

"YENİDEN ADAY OLACAK MISINIZ?" SORUSUNA YANIT

Ne kadar çok aday çıkarsa o kadar güzel olur. Hep demokratik bir ortam istiyorlar ya. 10 tane-15 tane aday olsun daha güzel olur. Ben şu an zaten başkanım. Lig bitsin genel beklentiye bakalım. Ama net olarak şunu söyleyebilirim; ne bundan önceki profesyonel iş hayatımda ne de TFF Başkanlığı'nda koltuktan güç almadım. Bu amaçla koltuğa oturmadım. Bundan sonra da bu amaçla oturmam.







