Buzdolabında tuttuğunuzda sizi zehirleyebilecek gıdalar

Buzdolabı gıdalar için güvenli bir saklama alanı ancak bazı bezinler yanlış koşullarda ve uzun süre saklandığında gıda zehirlenmelerine neden olabiliyor. Uzmanlara göre düşük sıcaklık her zaman gıdayı güvenli bir şekilde saklamaya yardımcı olmuyor. İşte buzdolabında sakladığınızda vücutta zehir etkisi yaratan besinler.

Gökçen Kökden

DENİZ ÜRÜNLERİ

Balık ve kabuklu deniz ürünleri buzdolabında uzun süre bekletildiğinde Listeria monocytogenes riski oluşabilir. Bu bakteri soğuk ortamda da çoğalabilir. Özellikle yaşlılar ve hamileler için ciddi enfeksiyon sebebi olabilir. Uzmanların tavsiyesine göre taze balık 1 gün içinde tüketilmeli.

ÖNCEDEN KESİLMİŞ MEYVE VE SEBZELER

Kesilmiş ürünler nemli ortamda bakterilere açık hale gelir. Özellikle karpuz, kavun ve marul gibi ürünler hızla bozulabilir. 24-48 saat içinde tüketilmesi tavsiye edilir. Bunun yanı sıra sebze ve meyveler bütün halde muhafaza edilmelidir.

HAŞLANMIŞ YUMURTA

Kabuğu soyulmuş haşlanmış yumurta bakterilere en açık besindir. Salmonella enfeksiyonu riski taşır ve buzdolabında en fazla bir gün bekletilmelidir. Ancak kabukları soyulmamış yumurta 2 - 3 gün boyunca bekleyebilir.

PİŞMİŞ PİRİNÇ

Pirinç, pişirildikten sonra oda sıcaklığında bekletilirse Bacillus cereus adlı bakteri hızla çoğalabilir. Bu bakteri buzdolabında da tamamen yok olmaz ve toksin üretebilir. Pişmiş pirinç bir saat içinde soğutulup buzdolabına konmalı ve 24 saat içinde tüketilmelidir.

TAVUK VE KIRMIZI ET

Çiğ et buzdolabında saklansa bile uygun ısıda tutulmazsa Salmonella ve Campylobacter bakterileri üreyebilir. Ayrıca pişmiş et 2–3 günden fazla bekletilmemeli.

Anahtar Kelimeler:
besin zehirlenmesi beslenme sağlık yemek
