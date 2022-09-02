Hürriyet eş anlamlısı nedir? Hürriyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Arapçadan geçmiş hürriyet kelimesi, "ḥrr" kökünden türemiştir. Köle veya bağımlı olmayan, asil, soylu anlamına gelen "ḥurr" kelimesine "+îya(t)" ekinin eklenmesiyle oluşmuştur. Dilimizde ilk defa 1600'lü yıllarda gördüğümüz kelime "ḥürrīye, ḥarürīye" olarak geçmektedir. Zamanla bu kelime Türkçeleşerek hürriyet hâlini almıştır.
Türkçede en sık kullanılan kelimelerden biri de hürriyettir. Hürriyet kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "özgürlük"tür. Arapça olan bu kelime "köle olmama, azat edilmiş" anlamlarına da gelmektedir. Hürriyet kelimesinin cümle içerisinde kullanımı şöyledir:
Köle olmama, bağımsızlık anlamına gelen hürriyet kelimesinin eş anlamlısı "özgürlük"tür. Özgürlük kelimesi "serbest, azade" anlamlarına gelen Türkçe kökenli bir kelimedir. Hürriyet kelimesiyle eş anlamlı sözcükler: