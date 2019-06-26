Cadde üzerindeki kanlı çatışmanın sebebi 12 milyon TL!

Olay, Yenişehir ilçesinde Lise 4. Sokak'ta saat 17:45 sularında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup, bir plazanın önünde karşılaştı.

Gruplar arasındaki tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs, taraflarca plazaya taşınması sonrası olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Saldırganın plazaya kaçması sonrası güvenlik güçleri, zanlının teslim olması çağrısında bulundu. Yaklaşık 5 dakika sonra zanlı, elindeki silahı ile birlikte polislere teslim oldu.

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayla ilgili olarak 3 kişi gözaltında bulunurken, konu ile ilgili olarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "25 Haziran 2019 günü saat 17.45 sıralarında ilimiz Yenişehir ilçesi Lise 1 Sokak'ta bulunan bir iş merkezinin önünde meydana gelen kasten öldürme olayı ile ilgili olarak, özel bir firmanın sahipleri olan S.A. ile kardeşleri M.A. ve R.A.’ya şüpheli D.İ. isimli şahıs ile abisi olan Ş.İ. isimli şahısların kefil olmasından dolayı 12 milyon Türk Lirası zarara uğradıkları, akrabaları olan G.T. isimli şahsın da bu şahıslardan alacaklarının olmasından dolayı taraflar iş merkezi önünde birbirleri ile karşılaşmış çıkan silahlı çatışma sonrasında S.A. hayatını kaybetmiş, G.T. isimli şüpheli şahıs yaralanmış; R.A., M.A., D.İ. isimli şüpheli şahıslar da 2 adet silah ile yakalanmışlardır. Yaralanan G.T. isimli şüpheli şahsın tedavisine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde devam etmektedir. Konu ile ilgili gerekli tahkikat devam etmektedir" denildi.

