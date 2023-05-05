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Caddenin ortasında cesur pozuyla reklam ilanı verdi! Bir gören bir daha baktı... “Seksi reklam panom...”

05.05.2023 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada WC Savage olarak bilinin Savannah, sosyal medya hesaplarının bilinirliğini arttırmak için ilginç bir yola başvurdu. Fenomen isim OnlyFans hesabını duyurmak adına işlek bir caddede bulunan reklam panosuna seksi pozuyla ilan verdi. Savannah’ın reklamını görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Caddenin ortasında cesur pozuyla reklam ilanı verdi! Bir gören bir daha baktı... “Seksi reklam panom...”

Avustralya’da sosyal medya fenomeninin tercih ettiği reklam yöntemi şaşkına çevirdi. Osborne’nin Perth bölgesindeki son derece işlek bir caddede reklam panosuna ilan veren fenomen sosyal medya hesaplarını tanıttı. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasında hesap açtığını ifade eden Savannah reklam ilanında kullanıcıların kolayca erişebilmesi için hesabının QR kodunu da ekledi.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

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Bölge halkı reklam panosundaki müstehcen pozların toplumsal kurallara aykırı olduğunu söyleyerek şikayette bulundu. Şikayetlerde kadının cinsel olarak nesneleştirilmesinin kadına yönelik bir şiddet olduğu ibaresi de yer aldı. Bölgede yapılan incelemelerin sonucunda şikayetlere rağmen mahkeme reklam panosunun süresi dolana kadar yerinde kalmasına karar verdi.

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Avustralya reklam

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