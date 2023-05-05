Caddenin ortasında cesur pozuyla reklam ilanı verdi! Bir gören bir daha baktı... “Seksi reklam panom...”

Avustralya’da sosyal medya fenomeninin tercih ettiği reklam yöntemi şaşkına çevirdi. Osborne’nin Perth bölgesindeki son derece işlek bir caddede reklam panosuna ilan veren fenomen sosyal medya hesaplarını tanıttı. Yetişkinlere özel olarak hazırlanan OnlyFans uygulamasında hesap açtığını ifade eden Savannah reklam ilanında kullanıcıların kolayca erişebilmesi için hesabının QR kodunu da ekledi.

ŞİKAYETTE BULUNDULAR

Bölge halkı reklam panosundaki müstehcen pozların toplumsal kurallara aykırı olduğunu söyleyerek şikayette bulundu. Şikayetlerde kadının cinsel olarak nesneleştirilmesinin kadına yönelik bir şiddet olduğu ibaresi de yer aldı. Bölgede yapılan incelemelerin sonucunda şikayetlere rağmen mahkeme reklam panosunun süresi dolana kadar yerinde kalmasına karar verdi.