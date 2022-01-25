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İç çamaşırını ve tükürüğünü satmıştı! Fenomen isim bu sefer de rahimden çıkartılan doğum kontrol aparatını satıyor

25.01.2022 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç çamaşırını ve tükürüğünü satmasıyla bir anda popüler hale gelen TikTok fenomeni Ana Dee, yeni satış ürününü açıkladı. Fenomen isim son olarak rahimden çıkartılan doğum kontrol aparatını (spiral) satacağını duyurdu. Satış euro üzerinden ve açık arttırma usulü gerçekleştirilecek.

İç çamaşırını ve tükürüğünü satmıştı! Fenomen isim bu sefer de rahimden çıkartılan doğum kontrol aparatını satıyor

TikTok'ta Rebekka Blue kullanıcı adıyla geniş bir kitle tarafından tanınan fenomen Ana Dee, sosyal medya kullanıcılarını şaşırtan hareketlere imza atmaya devam ediyor. Kullanılmış iç çamaşırı ve tükürüğünü satmasıyla gündeme gelen fenomen isim bu sefer satışa sunduğu objeyle ağızları açık bıraktı. Fenomen rahminden çıkartılan doğum kontrolünde kullanılan spirali satacağını duyurdu.

DOKTORUN ÇÖPÜNDEN GERİ ALDI

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Geçtiğimiz günlerde doktora gittiğini açıklayan fenomen isim, 5 yıldan bu yana rahminde olan doğum kontrol aparatını yenilettiğini dile getirdi. Doktor çıkışındaki çöpten eski aparatı geri aldığını söyleyen Dee, satışa çıkartmaya karar verdiğini açıkladı.

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AÇIK ARTTIRMAYLA SATILACAK

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Fenomen isim doğum kontrol aparatı için net bir ücret belirlemedi. 1000 euro ile ürünün açık arttırmasına başlanacağını ifade eden fenomen hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılayacağını umduğunu belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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