Cadılar Bayramı (Halloween) nedir? Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman kutlanır? Cadılar Bayramı'na geri sayım başladı!

Her yıl ekim ayının sonlarında kutlanan Cadılar Bayramı son zamanlarda ilginç kostümleriyle sosyal medyada da dikkat çekmeye başlandı. Cadılar Bayramı hazırlığı başladı. Antik Britanya’da Pagan Keltlerinin kutladığı Samhain Festivali’dir kökeni. Keltler bu festivali kutlarken aslında yazın bitişini ve kışın başlangıcını kabul ederler. Samhain kelimesinin kökeni Eski İrlandaca’da “Sam – Yaz ve Fuin – Son” anlamına gelir. Peki Cadılar Bayramı (Halloween) nedir? Cadılar Bayramı (Halloween) ne zaman kutlanır? İşte merak edilenler...

CADILAR BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANIR?

Cadılar Bayramı her yıl 31 Ekim'de kutlanır. Başlangıç yılı tam olarak bilinmez ancak 31 Ekim tarihi, kutlamaların yapılmasından bu yana değişmemiştir.

Cadılar Bayramı'nın sembolü bal kabağıdır. Bal kabağının içi oyulur ve gülen surat şekli verilir. Eski zamanlarda ise kabak yerine şalgamların oyulduğu söylenir.

Cadılar Bayramı'nda genel olarak elma şekeri tüketilir. Çocuklar, kapılarını çaldığı komşularına "Şaka mı, şeker mi?" diye sorar. Ev sahibi "Şaka!" derse çeşitli muziplikler yaparlar. Büyüklerden harçlık ya da şekerleme alırlar.

Muhafazakâr Hristiyanlar, özellikle tutucu Protestanlar, genelde Cadılar Bayramı'nı kutlamazlar ve yanlış bulurlar.

