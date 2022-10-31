Cadılar Bayramı'nı kutlayan Ebru Şancı 6 yaşındaki kızlarına ruj sürünce tepki çekti

Eyüpspor'da forma giyen Alpaslan Öztürk ile 2015 yılında nikah masasına oturan ve bu evliliğinden 3 çocuğu bulunan Ebru Şancı Öztürk yaptığı hareketle sosyal medyada tepki topladı. İkiz kızları Ceylin Öztürk ve Mila Öztürk'e yaptığı doğum günü partisi için geçtiğimiz günlerde eleştiri toplayan Ebru Şancı bu kez kızlarının ruj sürmesine izin verdiği için tepkilerin hedefi oldu.

Ebru Şancı çocukları için bu kez de Cadılar Bayramı partisi düzenledi. Ünlü isim kızlarına Taş Devri çizgifilminde yer alan Betty Moloztaş ve Vilma Çakmaktaş'ın kostümlerini giydirdi. Şancı, Cadılar Bayramı partisinden kareleri de Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

6 YAŞINDAKİ KIZLARINA MAKYAJ YAPMASI TEPKİ ÇEKTİ

Alpaslan Öztürk ve Ebru Şancı Öztürk çiftinin çocukları için düzenlediği partide 'ruj' detayı ise dikkat çekti. Ebru Şancı'nın henüz 6 yaşında olan kızlarının kırmızı ruj sürmesi eleştirileri de beraberinde getirdi.



Ebru Şancı'nın paylaştığı karelere takipçilerinden ''Her şey güzel de ruj abartı olmuş'', ''Keşke doğal olsalardı'', ''O yaşta o ruj çok fazla olmamış mı'', ''Ne gerek vardı o boyalara'', ''Kızlar zaten çok güzel, ruj olmasa da olurmuş'' şeklinde yorumlar yağdı.





